La agencia Scope estima que la sequía costará a España 4,6 billones hasta 2050

Embalse de La Viñuela, en Málaga, afectado por la sequía.

El recrudecimiento de las olas de calor en verano, un clima más extremo y, por todo ello, el agravamiento de las sequías persistentes pueden suponer una factura muy abultada para España e Italia, dos de las naciones europeas más expuestas a los efectos del cambio climático. La agencia Scope Ratings ha puesto números a los costes que estas dos naciones mediterráneas deberán afrontar hasta 2050 teniendo en cuenta los escenarios climáticos pronosticados por Network for Greening the Financial System, red formada por 83 bancos centrales y supervisores que buscan potenciar las finanzas sostenibles. España podría afrontar 4,6 millones en pérdidas mientras que en el caso de Italia esa cifra asciende a los 10 billones. Para el conjunto de la Unión Europea las pérdidas estimadas podrían llegar a los 32,7 billones de euros.

Estos números suponen el 8,3% del PIB per cápita de España y hasta el 5,8% del de Italia hasta 2050. El documento de Scope Ratings recoge que las consecutivas olas de calor en Europa, junto con los cambios en el régimen de precipitaciones, ya están exponiendo a regiones europeas a fuertes sequías. Esta circunstancia ya está causando graves daños a los sistemas económicos, humanos y naturales. España es una de las naciones de la Unión Europea más expuesta a las consecuencias que puede producir la escasez de agua. "Tenemos siete de las diez cuencas con más estrés hídrico que hay en Europa", indica Gonzalo Delacámara, investigador y director del Centro para el Agua y la Adaptación Climática de IE University. Aunque España es uno de los países más afectados por la falta de agua, otros países europeos también están experimentando períodos más intensos de sequía cada año. Un estudio de Water Risk Filter prevé que en la Europa de 2050 el 15% de la población europea esté en un alto riesgo de escasez hídrica.

El estudio de Scope Ratings señala que los episodios de sequía figuran entre los múltiples efectos adversos del cambio climático y por ello recomiendan que los inversores sometan a las economías a pruebas de estrés para detectar la exposición a la sequía y así ser conscientes de los posibles riesgos en sus carteras.

El 70% de las pérdidas que puede ocasionar la sequía entre 2020 y 20250 se producirán en las cinco mayores economías de la Unión Europea. De esos países, Alemania, Francia y Países Bajos son los menos expuestos al riesgo de sequía, pero España e Italia, las mayores economías del sur comunitarias, pueden llegar a representar el 45% de las pérdidas totales. El documento de la agencia indica que la sequía podrían suponer retos económicos adicionales y cargas financieras derivadas de los gastos públicos que serían financiados con deuda, lo que elevaría sus ratios deuda/PIB de estos países y aumentaría el coste de refinanciación a largo plazo.

La agricultura, el sector más expuesto

Scope Ratings señala que la agricultura es el sector con mayor exposición a la sequía y podría sufrir pérdidas económicas de 1,8 billones de euros, equivalentes al 9,8% de los ingresos del sector. "Los países de la UE pueden adaptarse invirtiendo en mejorar las técnicas agrícolas para hacer los cultivos más resistentes a la escasez de agua. También pueden sustituir los cultivos intensivos en agua, como el maíz, por cultivos menos dependientes del agua. En caso de aplicar estas estrategias de adaptación, los países de la UE pueden seguir siendo competitivos en el sector agrícola a nivel mundial", explica Hazem Krichene, director senior de análisis ESG de Scope.

Noticias relacionadas

Otros sectores económicos presentan pérdidas relativas relacionadas con la sequía que oscilan entre el 4% y el 7% de la pérdida total prevista en la UE. En el caso de España, las zonas con mayor estrés hídrico actualmente son Andalucía, Murcia, parte de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, junto con las islas Baleares y Canarias. "Si hoy ya hay un problema de estrés hídrico, dentro de 20 años va a ser mayor, seguro. Cuando las empresas hacen inversiones a largo plazo, tienen que tener esto muy en cuenta", asegura Charles Kirby, socio de Sostenibilidad de EY España.

"Es probable que las industrias eviten ubicarse en zonas extremadamente calurosas debido a dos factores principalmente: la disminución de la productividad laboral por un calor persistente e intenso y la exposición al riesgo de la escasez de agua", concluye Hazem Krichene, director senior de análisis ESG de Scope.