¿Cuánto dinero se puede sacar del banco en efectivo?

Cada vez son más los españoles que han dejado de lado el efectivo y lo han sustituido por el pago con tarjeta o las apps de pago virtual, como por ejemplo bizum. Este cambio se puede notar sobre todo en los más jóvenes, aunque esto no significa que aún no existan usuarios que visiten los cajeros automáticos.

Acabar con el fraude fiscal

Hacienda, con la intención de evitar el fraude fiscal, impone un límite, que no se puede superar, del dinero que una persona puede retirar del cajero automático al día. Aunque no existe un límite fijo para las entidades bancarias, ya que cada una fija su propio límite, la cifra suele estar alrededor de los 600 euros, pero puede ser modificado por el usuario. Aunque solo será posible si este cambio se encuentra entre lo establecido por la ley.

Un máximo de 3.000 euros

En la actualidad, la Agencia Tributaria permite que se retiren, como máximo, 3.000 euros de un cajero automático sin justificación, y en caso que se quiera una cantidad superior, se necesitará un justificante de la oficina bancaria, que notificaría el movimiento tanto al Banco de España como a la Agencia Tributaria.

Lo mismo pasa si el movimiento es reverso. Aunque tener dinero en efectivo no es ilegal, es muy probable que las alarmas de Hacienda salten si se hace un ingreso de más de 3.000 euros a una cuenta bancaria. Todo ello con independencia de que se trate de un ingreso puntual o periódico. Lo mismo ocurriría si estas operaciones incluyeran billetes de 500 euros (muy inusuales), aunque la cantidad fuera inferior a 3.000.

Aun así, a partir de los 1.000 euros la entidad bancaria correspondiente puede pedir tanto un justificante de la operación que se va a realizar como la identificación del usuario. En cuanto a la pregunta concreta de cuánto dinero se puede sacar de un cajero, la respuesta la debe dar cada entidad bancaria, aunque lo más habitual es un límite de 600 euros.

Una vez que ya se sabe cuánto dinero se puede sacar de un cajero, deben aclararse ciertas pautas sobre el funcionamiento de estas máquinas y el efectivo. Empezamos por contarte que el límite es diario: se renueva todos los días a las 00:00 horas. Esto no significa que el cliente tenga que esperar 24 horas para hacer la siguiente retirada, pues solo es necesario que el sistema cambie de fecha.

Definir la procedencia

Según el artículo 39 de la Ley 35/2006, que regula el IRPF todos los bienes o derechos que no estén relacionados con la renta o el patrimonio declarados por el contribuyente se considerarán como ganancias de patrimonio no justificadas. Es muy importante acreditar su procedencia, ya que, de esta manera, Hacienda se asegura de que no se está cometiendo ningún tipo de fraude fiscal, como por ejemplo el blanqueo de capitales.

Esto tipo de inspecciones no son frecuentes en particulares, a menos que se detecte un ingreso o retirada de dinero muy elevada.