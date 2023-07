El presidente valenciano exige garantizar el voto a los afectados por los trenes cancelados

6 Se lee en minutos Jaume Vidagañ / Pablo Gallén



La jornada del 23J no ha empezado bien en Valencia. Una incidencia ferroviaria ha obligado a detener la circulación de trenes en la Estación Joaquín Sorolla. De momento, se ha visto afectados hasta 17 trenes. La incidencia afecta a todos los operadores Renfe, Ouigo e Iryo.

Los hechos se han producido esta mañana tras un pequeño incendio en una arqueta próxima a la estación de trenes, lo que ha obligado a los bomberos a actuar. Debido al humo procedente del incendio y el agua que se ha usado para extinguirlo, se ha producido una inundación en el túnel de bifurcación a la entrada de la ciudad, por lo que se ha tenido que cortar la circulación de trenes en un sentido y en otro para garantizar la seguridad de los viajeros.

Renfe ha habilitado alternativas de transporte para los servicios que se han visto afectados por la suspensión de la circulación de trenes en Valencia a causa de una incidencia en un túnel. Desde la operadora destacan que, para garantizar la movilidad de los viajeros a lo largo de toda la jornada, está dando "soluciones, sacando trenes y ofreciendo alternativas".

Así, desde la entidad informan de que se han encaminado viajeros a tren de media distancia, para realizar recorrido Valencia-Alicante y desde allí enlazar con AVE a Madrid.

Además, se han puesto en marcha trenes Alvia S130 en doble composición desde Castellón a Valencia y Albacete por vía convencional. Se realizará transbordo en Albacete en vía AVE hasta Madrid. Viceversa igual. Madrid-Albacete en AVE y s130 en doble composición --lo que permite el doble de asientos-- a Valencia y Castellón.

En cuanto a los viajeros del Avlo detenido en Requena van a ser trasbordados a 5 autobuses para trasladar a los viajeros a Valencia.

Renfe subraya que está informando a través de todos los canales de comunicación y atención al cliente, al tiempo que recalca que la incidencia "ha sorprendido a varios trenes en circulación, que se han detenido en las estaciones más cercanas", entre ellos el Avlo parado en Requena y los dos AVE con salida a Valencia. También se ha visto afectado un AVE Valencia Sevilla que debía partir a las 09.15 horas.

Renfe apunta en un comunicado que los viajeros afectados "cuentan con el compromiso voluntario de puntualidad de Renfe por el que se retorna hasta el 100% del importe por retrasos superiores a 30 minutos y podrán realizar cualquier cambio o anulación sin costes".

50 técnico de ADIF

Por su parte, unos 50 técnicos de ADIF y los bomberos están trabajando en estos momentos para retirar el agua del túnel y recuperar el tráfico normal de trenes en la estación.

Adif está movilizando "todos los medios y efectivos a su disposición" para tratar de solucionar "cuanto antes" la avería ocasionada en las instalaciones del túnel de San Isidro como consecuencia de un incendio que ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad con salida y llegada a València.

Así lo ha comunicado, en declaraciones a los medios de comunicación, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha apuntado que se trata de un trabajo "costoso" y ha asegurado que se están buscando "rutas alternativas" para trasladar a los viajeros que tuvieran previsto desplazarse durante este domingo, en el que además se celebran las elecciones generales.

Bernabé ha subrayado que para desaguar de "la manera más rápida posible" la inundación provocada en las vías --tras quedar quemadas las bombas-- se necesita una bomba específica para sacar el agua, que ya ha sido trasladada hasta el lugar del incidente. No obstante, se espera que llegue la infraestructura necesaria para poder bajar esta misma bomba hasta el puesto de bombeo.

Preguntada por la hora aproximada en la que se calcula que podrá retomarse la circulación de los trenes de alta velocidad, ha respondido: "Estamos trabajando en ello". Y, ante la posibilidad de que aquellas personas que habían programado sus viajes este domingo --bien hasta València o bien con salida desde València-- para ejercer su derecho al voto puedan ver dificultada su participación en los comicios, ha aseverado que están "haciendo todo lo posible" para que dar solución a la interrupción de la circulación.

En este sentido, ha detallado que desde la estación de Joaquín Sorolla han salido dos autobuses con destino a Requena para que un grupo de viajeros pueda coger su tren con destino a Madrid. "Renfe está buscando vías alternativas para trasladar a los viajeros", ha insistido, al tiempo que ha afirmado que "están movilizando todos los trenes y maquinistas que tengan a disposición para poder ofrecer unas rutas alternativas".

"Están trabajando en ello y van trabajando a marchas forzadas para poder ser efectivos con las alternativas", ha agregado. Al respecto, ha remarcado que entre las soluciones alternativas se estudia "unir alta velocidad hasta destinos de alta velocidad y luego continuar el trayecto hasta la ciudad de Valencia por vía convencional, porque esta no se ha visto afectada".

"A lo mejor pueden salir de València por vía convencional hacia Alicante, y desde allí a Madrid. O Albacete (desde Madrid) también sería una opción y luego volvieran a València", ha planteado.

Agobio y tensión de los usuarios

Según el testimonio de los pasajeros en la estación valenciana de Joaquín Sorolla, el personal de ADIF ha recomendado a primera hora de la mañana el uso de otros medios de transporte a los usuarios que tengan rutas a primeras horas de la mañana.

"Nos han dicho que el problema es muy grave y no va a solucionarse de forma rápida. Tenía billete de Iryo y ha sido cancelado. Están recomendando el alquiler de coches para la gente que tenga más urgencia y no nos saben decir que va a ocurrir con los trenes cancelados. Me vine a pasar viernes y sábado a Valencia y volvía a trabajar por la tarde", cuenta una usuaria afectada por la incidencia a Activos.

"Hay mucho agobio y cabreo de la gente porque muchos turistas y veraneantes de Madrid en pueblos costeros de la Comunitat Valenciana volvían hoy para votar en los colegios electorales", relata la misma usuaria. "En la plataforma de Blababar está todo agotado ya y la gente no sabe muy bien como volver", sentencia.

Garantizar el voto

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha pronunciado en la red social Twitter para exigir que se reestablezca cuanto antes el servicio. "Es frustrante que la línea de AVE más transitada de España, Madrid - C. Valenciana, en un día tan concurrido como hoy, sufra una incidencia. El Gobierno debe poner todos los medios para garantizar la democracia y que las personas afectadas puedan ejercer su derecho al voto", ha defendido.

Es frustrante que la línea de AVE más transitada de España, Madrid - C. Valenciana, en un día tan concurrido como hoy, sufra una incidencia.



El gobierno debe poner todos los medios para garantizar la democracia y que las personas afectadas puedan ejercer su derecho al voto. pic.twitter.com/hf22n8flBn — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 23 de julio de 2023

Noticias relacionadas

En la misma línea se ha manifestado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. "Ponemos a disposición de la Delegación del Gobierno todos los medios municipales para ayudar a resolver la suspensión de la circulación de trenes de entrada y salida de Valencia con la mayor rapidez posible", ha añadido.

"He trasladado a la delegada del Gobierno la necesidad de solucionarlo con la máxima rapidez, así como articular alternativas que garanticen el derecho al voto de todas las personas afectadas", ha valorado.