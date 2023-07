Cómo ver el estado de la ayuda de 200 euros de Hacienda

Así podemos ver el estado de la ayuda de 200 euros de Hacienda

La ayuda de 200 euros de Hacienda para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio ya no se puede solicitar. Sin embargo, todavía hay gente a la que no le ha llegado la cuantía y necesitan saber en qué parte del proceso están. La Agencia Tributaria calcula que más de cuatro millones de familias serán las beneficiarias de esta ayuda, por lo que es importante saber si nos la han aceptado o denegado, o cómo podemos reclamar el resultado.

El plazo de presentación para la ayuda ha finalizado

La ayuda de 200 euros se podía solicitar hasta el 31 de marzo, y teóricamente, el 30 de junio era el día en el que Hacienda iba a abonar la cuantía a todas las personas. Sin embargo, el organismo ya confirmó a Activos que estaban sufriendo retrasos en los pagos y que la fecha de abono se extendería. Mientras unos ya han recibido el dinero, otros todavía están en proceso de tramitación.

El objetivo inicial de Hacienda era realizar la entrega de los 200 euros antes de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, pero tras no ser posible los plazos se han alargado semanas. Por esto mismo, es importante conocer el estado de nuestro subsidio.

¿Cómo podemos conocer el estado de la ayuda de 200 euros?

Lo primero que debemos hacer es acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y entrar en 'Consulta de solicitudes presentadas'. Como siempre, debemos tener disponible un DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve PIN. Después, debemos ir a la sección de expedientes de la Sede Electrónica.

En este apartado, aparecerá una larga lista encabezada por 'Beneficios fiscales y autorizaciones'. En esta lista es donde aparecerá el expediente de pago de la ayuda de 200 euros. Al acceder a este, te pueden aparecer dos estados: "El procedimiento está en tramitación" o "Alta solicitud de devolución". El primero significa que Hacienda ya ha recibido tu solicitud y que la están revisando para aceptarla o denegarla. La segunda, que la solicitud ha sido enviada correctamente, pero no se han puesto a verificar los requisitos del solicitante.

Reclamación de la ayuda

Para que la solicitud de la ayuda sea denegada, te debe llegar una carta denegatoria de Hacienda explicando claramente que tu solicitud no es apta. Si no te llega esta carta, la ayuda te ha sido concedida (aunque el dinero no haya sido abonado) o todavía no han empezado a tramitar la solicitud. Si Hacienda considera que no cumples con los requisitos necesarios para la ayuda, en la carta denegatoria explicarán cómo puedes efectuar las alegaciones pertinentes.

Tras esta fase de alegaciones, el solicitante todavía tiene dos vías para interponer una reclamación: