Desde el móvil: la única manera de reclamar a Hacienda la ayuda de 200 euros si no la has recibido

Hacienda tendrá que devolver el dinero de una sanción que ha sido declarada como contraria a la Constitución

El plazo para presentar la solicitud de la ayuda de 200 euros del Gobierno finalizó el pasado 31 de marzo, y según el plan de Hacienda, el 30 de junio era el día elegido para abonar la cuantía a todos los beneficiarios. Sin embargo, la Agencia Tributaria confirmó a Activos que los pagos estaban sufriendo retrasos. Para otros, la solicitud ha sido directamente denegada. De esta forma, se ha abierto un periodo de alegaciones/reclamaciones que durará hasta un mes después de la denegación.

A quién va dirigida la ayuda de 200 euros

Esta ayuda va dirigida a personas físicas de bajo nivel de ingresos que no superasen los 27.000 euros íntegros de rentas en 2022 y los 75.000 euros de patrimonio (descontando la vivienda habitual). Además, también pretende satisfacer a aquellas personas que quedaron exentas del Ingreso Mínimo Vital y Hacienda estima que esta ayuda beneficiaría a más de cuatro millones de familias.

La importancia de la carta denegatoria de la prestación

Hacienda no solo no ha pagado todavía a aquellos a los que se les ha sido concedida la ayuda, sino que también tiene casos todavía por solucionar. Aquellos que estén esperando los 200 euros deben tener paciencia, ya que la denegación de la prestación no es definitiva hasta que reciban la carta denegatoria. Hasta que la persona no reciba esta carta, no puede reclamar a la Agencia Tributaria, ya que podría haber sido aceptada o incluso no haber recibido un veredicto.

Por tanto, los únicos que deben reclamar a Hacienda son los que hayan recibido la carta denegatoria. De lo contrario, deben seguir esperando los próximos avisos de Hacienda.

Cómo interponer una alegación

Lo primero que debemos comprobar es que hemos recibido la carta asegurando que nuestra solicitud ha sido denegada. Después, ya podemos coger el móvil para presentar la reclamación:

Abre la web de la AEAT y ve a la sección de 'SEGUNDA ayuda de 200 euros'

Pulsa en ‘Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar documentos o justificantes’.

Marca la opción ‘Sí’ debajo de ‘¿Desea presentar un Recurso de este expediente?’

Introduce el CSV que aparece en la carta que recibiste como resolución denegatoria de la ayuda.

Marca la opción ‘Interesado’ si eres tú mismo el que solicitaste la ayuda (si eres el representante, márcalo e introduce también tus datos).

En el campo de título del formulario indica que se trata de una alegación contra la propuesta de resolución denegatoria de la ayuda de 200 euros (explica la AEAT que no es necesario escribirlo así exactamente, sino que se pueden utilizar las palabras que desee el beneficiario mientras quede claro)

Campo de texto: explica las razon por las que consideras que debes ser beneficiario de la ayuda

Adjunta la documentación pertinente

Segundo período de reclamación: dos vías

Si la ayuda es denegada de nuevo, aun habiendo reclamado siguiendo los pasos anteriores, se abre otro periodo de un mes desde la respuesta a la solicitud previamente enviada. Hay dos vías para realizar esta segunda alegación, pero solo es necesario usar una, que queda a tu elección.

Recurso de reposición

Es un recurso potestativo que se puede remitir en el plazo de un mes ante la oficina que gestionó la solicitud del solicitante. Se puede realizar tanto de forma presencial como desde el móvil, siguiendo estos pasos:

Accede la web de la AEAT, a la sección de Recurso de reposición.

Pulsa en ‘Presentación de recurso o solicitud’.

Accede con tu DNI/e, con Cl@ve o con tu certificado digital.

Rellena todo el formulario, con especial atención a ‘Asunto’, donde debes indicar que es referido a la ayuda de 200 euros.

En la parte de ‘Expediente/Acto recurrido’ añade el número de expediente asociado a la solicitud de la ayuda.

En el campo de texto, explica con tus palabras por qué estás reclamando. Comenta también que realizas este acto como respuesta a la denegación de alegaciones hechas previamente.

Pulsa en ‘Presentar’.

Reclamación económico-administrativa

Esta sirve para impugnar un acto administrativo, también con un plazo de un mes, y los pasos son muy parecidos a la otra forma de reclamación: