El 39,2% de las pymes españolas cree que no está preparada para afrontar una recesión

La guerra en Ucrania, la inflación y el enfriamiento de la economía mundial ha afectado principalmente a la pequeá y mediana empresa española, que en muchas ocasiones han visto peligrar su continuidad durante 2022. De ahí que el 39,2% de las pymes españolas cree que no podría hacer frente a una recesión económica, según datos recogidos en 2023 por la aseguradora Hiscox en su último Informe de Pymes y Autónomos. De ellas, las más castigadas son las micropymes, aquellas compañías con plantillas de entre uno y 9 empleados: el 43,4% cree que no está preparada para afrontar una posible recesión económica. Las firmas más optimistas son las pymes con facturaciones superiores a 2 millones de euros (un 77,7% cree que sí saldría adelante) mientras que las empresas de tamaño intermedio, de 10 a 250 empleados, creen en un 22,9% que no conseguirán continuar con su actividad.

Más allá de ver peligrar su futuro, muchas de las pymes españolas encuestadas temen por su facturación. En concreto, el 31,9% cree que su facturación descenderá durante el ejercicio actual frente al 29,4% que lo pensaba en 2022. Un porcentaje similar (31,7%) opina que sus cifras económicas mejorarán "mucho" durante el 2023 en comparación al 34,7% de 2022 y el 33,1% cree que se mantendrá sin cambios, mientras que solo un 0,8% opinaba lo mismo en el ejercicio anterior. Las micropymes tienen las peores perspectivas en cuanto a ingresos: solo un 27,9% cree que mejorará su situación durante 2023 frente al 42,3% registrado el año anterior.

Esta diferencia de opiniones también ocurre en relación a sus previsiones de beneficios y márgenes económicos. El 37,7% de las pymes encuestadas prevé un empeoramiento este año, un 1,3% más que el ejercicio anterior, mientras que el 27,9% se muestra optimista sobre sus márgenes de beneficio. Atendiendo al volumen de facturación, las pymes con una facturación por encima de los 2 millones son más optimistas (62,5% cree que sus ingresos aumentarán y el 54,8% también prevé un ascensos en cuanto a beneficios y márgenes).

Preocupación por la incertidumbre

La incertidumbre económica ha espoleado la preocupación por el empleo y la contratación de nuevos trabajadores en las py,es. De ahí que el 26,8% de las pymes considera que esta situación empeorará frente al 20,7% de 2022, lo que supone un aumento de 6,1 puntos porcentuales. También desciende la proporción de compañías que considera que el mercado laboral continuará sin cambios del 55,6% registrado el año anterior al 49,1%. Solo un 18,8% del total de las pymes, en comparación con el 20,6% del 2022, cree que habrá una amplia mejoría durante el año actual.

Pese a que la moratoria concursal fue capaz de proteger a las pymes más vulnerables de los efectos más agresivos de la pandemia durante un tiempo, especialmente durante el confinamiento, los concursos de acreedores experimentaron un aumento considerable hasta los 14.424 procedimientos judiciales, según el Colegio de Registradores. Este año, además, se prevé que la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal el pasado mes de enero se traduzca en otro incremento al cierre del 2023. Según el informe de Hiscox, el 4,9% de las pymes españolas se ha planteado o solicitado presentar concurso de acreedores en 2023, un porcentaje que, además, aumenta hasta el 9,3% en las empresas con facturaciones superiores a los 2 millones de euros.