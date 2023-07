El éxito incompleto del turismo en caravana

Varias caravanas en un estacionamiento cercano a Cala Xarraca. Toni Escobar

Un claro de un bosque rodeado de naturaleza, una pequeña área de tierra a escasos metros de la cornisa del mar o simplemente las faldas de una montaña cuya cima aún no ha perdido por completo la nieve invernal. Cualquiera de esas imágenes se puede recrear rápidamente en nuestra mente acompañada, quizá, por un elemento para moverse que no solo no desentona en las postales, sino que más bien se cuela sin quererlo como un complemento más.

Su nombre es caravaning. Su trascendencia, históricamente mucho más ligada a otros países de Europa como Francia y Alemania, aumenta también en España, con un sector en pleno crecimiento que ya mueve más de 560 millones en su conjunto.

Lo explica así José Cruz, vicepresidente de la Asociación Española de Comercio del Caravaning (Aseicar), que señala que en los últimos años la gente "se ha dado cuenta de que es una manera diferente de vivir las vacaciones". El momento clave del giro fue la pandemia, con los dos últimos ejercicios en pleno auge. "Fue un turismo que abrió puertas antes que otros más tradicionales por esa improvisación del viaje, la autonomía y el contacto con el aire libre cuando había más miedo por el covid", enfatiza en esa misma línea Cristina Ventosa, country manager en España de la plataforma de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper Yescapa. Eso sí, una vez la situación se ha normalizado y otros tipos de viajes han resurgido, el sector, lejos de perder fuelle, ha seguido mejorando, añade, como "un servicio más que completa la oferta" de alojamiento.

68.300 solicitudes

Los usuarios españoles han efectuado en lo que va de año 68.300 solicitudes de alquiler, 10.000 más que en el mismo periodo de 2022, según datos de Yescapa. A ello se suma un verano que, como en otros horizontes turísticos, apunta al récord absoluto. "Tenemos unos números estupendos, con cerca de 50.000 alquileres entre julio y agosto", señala Cruz. Estos, sumados a la presencia de autocaravanas, campers y caravanas propiedad de viajeros nacionales o extranjeros, harán, según las cifras de Aseicar, que 225.000 vehículos caravaning -y, con ellos, al menos 675.000 personas- circulen por las carreteras del país este verano.

Pero pese a este buen pronóstico, el éxito no es completo. El motivo: una falta de componentes que ha lastrado la producción -y consecuentemente la compra y la entrega- de nuevas unidades. En palabras de Cruz: "No había chips y eso nos ha afectado mucho, porque nosotros vendemos el automóvil, pero también elementos de la vivienda [que también necesitan componentes] como el frigorífico". "Si dependiera del interés y de la demanda, podríamos ir más allá", asegura Ventosa, que también cree que este problema «ha limitado» el crecimiento. "Tenemos 10.000 vehículos en alquiler, pero faltan unos 2.000 más", añade al respecto. Y eso a pesar de que, como reconoce Ventosa y denuncia Cruz, hay numerosos particulares que también ponen sus vehículos en alquiler cuando no los utilizan.

A este factor se suma, además, la diferencia entre lo que cuesta un alquiler y una compra que también se ha encarecido por parte de los fabricantes. "Si comprar sale por 70.000 euros y es un cliente al que le gusta y tiene ganas, vuelve su mirada al alquiler", destaca Cruz. Sin ir más lejos, estas tarifas en temporada alta van de los 150 a los 190 euros por día, por lo que una semana de viaje acaba saliendo mucho más económica.

Improvisar viajes

Pero más allá del dinero, ¿qué hace atractiva este tipo de vivencia? Para la representante de Yescapa, "poder improvisar, viajar lentamente y no empezar en el destino en sí, sino al salir". Y junto a esto está la ventaja de llevar "la casa a cuestas" y poder "hacer actividades al aire libre y tener ese contacto con la naturaleza".

Fruto de estas cualidades se entiende que el horizonte de los viajes y destinos sea muy amplio. Algunos, la minoría según el vicepresidente de Aseicar, optan por irse por otros enclaves de Europa. Muchos otros se mueven por España. "A quien no le gusta el calor, llega el verano y se va para el norte", pone como ejemplo Cruz frente a un litoral que se encuentra en el periodo estival "más saturado".

Lo que sí detectan tanto este dirigente de la asociación como la representante de Yescapa es que, pese a la apuesta de algunas comunidades autónomas, hay todavía una falta importante de infraestructuras para este tipo de viajeros. Según cifras de Asiecar, faltan como mínimo 2.000 áreas para dar servicio a las autocaravanas en toda España. Un paso también decisivo para que esta forma de disfrutar viajando logre un éxito completo.