Tractorada: "Si Agricultura no hace nada, el año que viene nadie comprará un litro de aceite por menos de 12 euros"

José Luis Roca

"Es la peor cosecha de cereal de la historia". Ignacio Herrero es uno de los agricultores que han venido desde Toledo para reclamar ayudas que cubran las pérdidas por la sequía que asola España desde hace un año. Varios centenares de trabajadores del campo y 150 tractores han respondido a la llamada de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos desde Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña para colapsar el centro de Madrid hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de "hacer ruido" y ser escuchados por el Gobierno. Los agricultores se quejan de no ver las ayudas destinadas a paliar la escasez de agua, el aumento insostenible de los costes de producción debido al aumento de las temperaturas y del abandono que sufren por parte de los políticos. "Con las sequías, los costes de producción y el desprecio de los políticos va a ser casi imposible reducir el aumento de precios de las cestas de la compra", ha sentenciado Luis Cortés, coordinador estatal de la organización convocante de la manifestación. Otras asociaciones del sector, como Asaja o Coag, no han participado en la marcha.

Algunos tractores han atravesado 900 kilómetros por carreteras comarcales para intentar cambiar su situación. Es el caso de José Javier Martín, de Toledo, que considera "ilegal" que las ayudas "no cubran los costes de producción" que a veces llegan a más del 60%, como en el caso de la avellana. También hay reivindicaciones sobre la plaga de conejos y la sobrepoblación de jabalíes y ciervos, que arrasan con las tierras. Pero la principal demanda de los agricultores gira alrededor de la gestión del agua. "Las ayudas no llegan", afirma Antonio Martín, agricultor de Vita (Ávila), "y si no se cuida el campo, se pierde".

Y de hecho, ya se está perdiendo: "Este año estamos tirando la fruta de los frutales que tenemos en el Ebro porque no podemos regar", declaró Cortés. Unas 30.000 hectáreas en Extremadura no pueden ser regadas por la sequía y tampoco otras 40.000 hectáreas en Andalucía, a las que se suman más de 3 millones de hectáreas de cereales que se han secado y más de 5 millones de hectáreas de pastos que no se van a producir. Y pese a estas cifras, desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se quejan de no recibir el apoyo de otras organizaciones. "No tienen la dignidad de venir al ministerio a reclamarle al ministro Luis Planas que tiene que hacer algo", lamentó Cortés y especificó que no había recibido respuesta de las dos organizaciones.

Los agricultores protagonizan una tractorada para pedir ayudas / Fernando Villar

Pero no es solo una llamada de atención al actual ministro de Agricultura, también lo es para la próxima persona que recoja el testigo de este cargo y para las personas de Madrid, según ha apuntado Cortés. "Tal y como están las cosas, o hacemos algo o el próximo año en primavera nadie comprará un litro de aceite por menos de 12 euros", ha subrayado.

Por esta razón, piden "políticas activas que cubran los problemas" y que resuelvan las dificultades que está sufriendo el campo. "Vamos a arruinar a los agricultores y al mismo tiempo vamos a hacer que no se pueda comprar productos de calidad porque pensamos que va a ser prohibitivo", ha lamentado Cortés.

Los agricultores protagonizan una tractorada para pedir ayudas / Javier Lizón

En concreto, solicitan un aumento de las ayudas directas, flexibilidad de las ayudas de la PAC para no devolver dinero a Europa y una política hidráulica que realmente cumpla la necesidad de los ciudadanos y de los productores de alimentos. En relación a este último punto, en algunas comunidades autónomas creen que la solución pasa por invertir en depuradoras, como José Ramón Esteve, de Reus (Cataluña), porque "los embalses están casi vacios y no podemos confiar en la lluvia". "Estamos perdiendo árboles y campos porque han esperado a que lloviese y han llegado tarde", explica Joan María Juncosa, también de Cataluña.

Aunque la tractorada comenzó el 3 de julio desde Girona, el punto más alejado de Madrid, los agricultores también se quejan del borrador recién presentado a consulta pública por parte del ministerio en el que se contempla un presupuesto de 276,7 millones de euros a los que se añaden otros 81 millones de la reserva agrícola de la PAC asignados a España. La asociación calcula que las ayudas aprobadas solo podrán cubrir un 3% de las pérdidas que se están dando y califican de "verguenza" el documento. "A agricultores que van a perder 900.000 euros por hectárea le van a dar ayudas de 25 euros por hectárea", explicó Cortés. "Es una verguenza las condiciones que nos han puesto este año para cobrar la política agroalimentaria. Se va a devolver este año dinero a Bruselas porque no se va a poder gastar por las condiciones draconianas que nos han puesto desde el Ministerio de Agricultura", aseguró.