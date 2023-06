¿Compras mucho en la red? Estas son las estafas más comunes a la hora de pagar por Internet en 2023

Un hombre selecciona la aplicación de PayPal en su teléfono. / EFE

A la hora de pagar por Internet, pocas plataformas son tan fiables como PayPal. Fundado en 1998, PayPal es considerado hoy en día uno de los sistemas de pago en línea más seguros que existen y es avalado por las más de 430 millones de cuentas activadas que se contaban al final de 2022. A pesar de que la plataforma incorpore protocolos de encriptado y verificación con varios pasos, los estafadores siguen encontrando nuevos caminos para llevarse el dinero de gente inocente.

Según Cyber Magazine, estas son algunas de las estafas más frecuentes de 2023:

Estafa del "problema con tu cuenta"

Los correos electrónicos son una de las vías preferidas de los timadores para quedarse con tu dinero. En este caso, la víctima recibe un email asegurando que hay un problema con su cuenta de PayPal. El correo incluye un link para, supuestamente, ingresar a tu cuenta, pero en el momento en el que escribas tus datos ya habrás dado al estafador acceso a tu cuenta. Esta es una de las estafas más comunes en PayPal.

Estafa de la "oferta promocional" o del "tienes dinero esperando"

De la misma manera que en el anterior timo, el estafador envía un correo falso a la víctima, solo que esta vez ofreciéndole un reembolso o cualquier otro tipo de recompensa monetaria. Al introducir tus datos de cuenta, ya has caído en la red del timador.

Estafa del "pago anticipado"

En esta se aprovechan de la emoción de la víctima. Esta recibe un correo asegurando que ha ganado o heredado una gran suma de dinero. Sin embargo, antes de recibirlo le dicen que debe hacer un pequeño pago a través de PayPal para cubrir los gastos de transacción, una comisión o cualquier otro gasto inventado. Una vez enviado el dinero, la víctima nunca recibe otra respuesta.

Estafa de la "dirección de envío"

Al contrario de los correos electrónicos que te llevan a un falso PayPal, este método se basa en interactuar con la víctima en la plataforma real. Solo basta con que vendas algo en la red para convertirte en el objetivo de los estafadores. Este timo se puede hacer de diferentes formas, pero todas radican en lo mismo: manipular los envíos para alegar que el producto no se ha recibido, cuando no ha sido así.

Estafa del "método del pago alternativo"

Esta no es una estafa de por sí, pero es una medida que tienen los estafadores para que no puedas hacer nada después de timarte. A veces, el ciberdelincuente te pedirá una transferencia de dinero usando la opción de "Amigos y familia" de PayPal, lo cual elimina la tasa estándar de ventas, pero también toda protección contra fraudes. Una vez que envías el dinero, no podrás recuperarlo, aunque claramente sea una estafa.

Estafa del "pago pendiente"

El estafador te contactará por un objeto que vendes en PayPal. Te contarán que han hecho el pago, pero que la plataforma no enviará el dinero hasta que les des un número de seguimiento de envío. El estafador quiere que envíes el producto y des el número de seguimiento antes de recibir el dinero. Si lo haces, el comprador recibirá el producto y nunca te enviará el dinero.

Estafa de las "organizaciones benéficas falsas"

Los timadores se aprovechan de la buena voluntad de la gente. Por ejemplo, en situaciones de destrucción por desastres naturales mucha gente busca centros benéficos locales para donar algo de dinero y ayudar a las víctimas del desastre. Entonces, los estafadores crean organizaciones benéficas falsas o páginas de donaciones pidiendo dinero para la causa, el cual se quedan ellos.

Estafa del "correo phishing con devolución de llamada"

Esta estafa es de las más creíbles. La víctima recibe un correo avisando de "actividad sospechosa" en la cuenta de PayPal, normalmente citando grandes transacciones. El correo te dará un número de teléfono al que llamar para cancelar la transacción.

Si llamas, te conectarán con un centro de llamadas falso en le que te pedirán tus datos de inicio de sesión en tu cuenta de PayPal y otros datos personales. Los estafadores suelen usar direcciones @paypal, diseños de correo realistas e incluso facturas falsas.