Este es el motivo por el que tu banco te ofrece fondos de inversión y no depósitos

Distintos expertos financieros preguntados por un plan de ahorro acorde a las diferentes franjas de edad coinciden en lo mismo: cuanto antes se empiece a ahorrar, mejor. / FREEPIK

El producto 'estrella' del ahorro en España no pasa por su mejor momento. Los grandes bancos, de momento, no han querido entrar en la guerra por la remuneración del capital tras años de abudante liquidez por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Las entidades están promocionando entre sus clientes otros productos como los fondos de inversión y viven un momento 'dulce' gracias a la subida de tipos de interés, que aumenta el margen de intereses, dispara el beneficio y encarece las hipotecas. Además, el crecimiento de la economía y la buena marcha del empleo aleja el riesgo de que la tasa de morosidad se incremente en el corto plazo.

"Los bancos no tienen ningún incentivo para pagar. Si ves el nivel de préstamos sobre depósitos que hay, tienen más depósitos que préstamos, el acceso al mercado para financiarse sigue siendo muy bueno y no tiene ningún incentivo para pagar", comenta José Ramón Iturriaga, gestor de fondos en Abante Asesores.

Sin embargo, esto no siempre ha sido igual. La última vez que los tipos de interés en la eurozona alcanzaron un 4% los grandes bancos llegaron a ofrecer hasta un interés del 11% por sus depósitos. Openbank, la filial digital del Banco Santander, ofreció esa cantidad en el verano de 2007 y Bankinter hasta un 10%.

Aún con todo, los depósitos acumulan un patrimonio de 983.000 millones, según los últimos datos del Banco de España a cierre de abril. En los cuatro primeros meses del año han perdido un 1,96%, ya que terminaron el año con la cifra récord de 1.003.388 millones. Esta cantidad representa el mayor nivel registrado en la serie histórica que publica el Banco de España desde diciembre de 1989.

La leve fuga de depósitos se debe, según apuntan los expertos, a la estrategia de dirigir patrimonio hacia otros productos como los fondos de inversión e ir amortizando hipotecas con un euríbor que no da tregua: se sitúa en el 4,11%, máximos desde finales de 2008. En el primer trimestre, Banco Santander reconoció una fuga de 20.000 millones en sus depósitos que achacó a la caída de fondos de empresas corporativas.

"Lo que hemos visto en estos resultados son salidas de depósitos que han ido en un porcentaje muy importante a repagar anticipadamente hipotecas, que es algo muy habitual en España cuando suben los tipos de interés, y otra a productos de fuera de balance de las propias entidades bancarias que entran por otra línea de la cuenta de resultados que son las comisiones", remarca Iturriaga.

Los fondos de renta fija ganan protagonismo

Las comisiones y la mayor rentabilidad de los fondos explican la estrategia comercial de los bancos a la hora de colocar este producto que se ha convertido en el más atractivo a nivel fiscal. El patrimonio de estos productos financieros alcanza máximos históricos.

A cierre de mayo, los fondos volvieron a elevar su volumen de patrimonio en 2.000 millones (0,6%), permitiendo que se sitúe por encima de los 328.000 millones de euros. En el conjunto del año el patrimonio se incrementa en 26.000 millones de euros respecto a finales de 2022 (8,5%), según recoge la patronal Inverco.

Del total de activos bajo gestión con los que cuentan los fondos el 31% corresponde a productos de renta fija, que suman un volumen de 101.515.838 millones.

Noticias relacionadas

"En el mes, las vocaciones con perfil más conservador registraron nuevamente aumentos patrimoniales continuado de este modo la tendencia registrada desde principios de año Así, en términos absolutos, los Fondos de Renta Fija, con un incremento de 1.263 millones de lideraron el ranking de crecimientos patrimoniales por categoría (12.002 millones de euros en el año) debido exclusivamente a los flujos de entrada registrados", comentan desde Inverco.

El ahorrador conservador encuentra en los fondos de renta fija la alternativa remunerada a los depósitos, mientras que a la banca no le hace falta destinar fondos a la captación de capital. Los pocos fondos que remuneran no son una competencia para la gran banca que, de momento, no quiere abrir la espita pese a la presión en los últimos días de Gobierno y reguladores.