La producción de cerveza crece un 7,9% en un 2022 en el que se recupera su consumo en hostelería

El director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla Marañón; el secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, durante la presentación del Informe Socioeconómico. / Jesús Hellín / Europa Press

4 Se lee en minutos Redacción



La producción de cerveza se elevó un 7,9% en 2022, hasta alcanzar los 41,1 millones de hectolitros, convirtiendo a España en el segundo elaborador de cerveza de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, según el 'Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2022', publicación conjunta de Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que recoge la agencia Europa Press.

Un aumento de la producción que se debe a la recuperación del turismo, la permanencia de hábitos de consumo de cerveza en el hogar adquiridos durante la pandemia y al aumento de las exportaciones en 2022. El consumo de cerveza en hostelería registró un aumento de casi del 32%, rozando ya casi los niveles de antes de la pandemia, impulsado por el turismo por el repunte del turismo.

Sin embargo, no se alcanzaron los niveles previos a la pandemia, si en 2019 cerca del 70% de la cerveza se consumía fuera del hogar, en 2022 este índice se quedó por debajo del 60%. Respecto a las ventas, éstas experimentaron un crecimiento impulsado por el turismo, alcanzando una comercialización de 38,95 millones de hectolitros de cerveza. "Las ventas han alcanzado un hito histórico, pero no lograron alcanzar el volumen de antes de la pandemia. Se incrementaron, pero no llegaron al 70% del volumen. Confiamos y deseamos que en el 2023 superamos el nivel, ya que las primeras cifras del año así lo indican", ha asegurado el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla.

De esta forma, las ventas al canal hostelero superaron a alimentación con una diferencia de dos puntos porcentuales (51% frente al 49%). Sin embargo, la diferencia, entre ambos canales era mayor en 2019, cuando el canal hostelería abarcaba el 53% de las ventas, mientras que el hogar correspondía el 46,8%.

El informe confirma que el segmento 'craft' es el que está más afectado por la actual incertidumbre económica, con un descenso 3% tanto en producción como en número de centros operativos en 2022. Así, con respecto al periodo de prepandemia, se registró una caída del 20% de la producción y un 35% de cerveceras. "Es un sector muy innovador, lo ha pasado muy mal, ha habido cierres y no han podido crecer, pero poco a poco están volviendo a retomar la normalidad", ha indicado el director general de la patronal cervecera.

Respecto al consumo de la cerveza sin alcohol, Olalla ha destacado que se ha elevado casi 13%, consolidándose España como líder a nivel mundial y en producción de cerveza, por lo que las ventas se elevaron un 11% más que en 2021.

LAS EXPORTACIONES SE DISPARAN MÁS DE UN 13%

Las exportaciones españolas de cerveza se dispararon un 13,4% en 2022 y un 36,8% respecto al último trienio, alcanzando un total de 4,2 millones de hectolitros exportados. "Estos datos son un ejemplo de cómo se valora y aprecia la cerveza española fuera de nuestras fronteras, siendo Reino Unido uno de los países a los que más exportamos", ha destacado Olalla.

De esta forma, España ha recuperado la segunda posición en producción de la UE en 2022 tras elaborar 41,1 millones de hectolitros de cerveza y superar a Polonia en producción, por lo que solo queda por detrás de Alemania en el contexto de la Unión Europea.

El sector ha subrayado que esta producción tiene un impacto muy positivo en España, ya que contribuye a la creación de más de 450.000 puestos de trabajo (el 87% de ellos en el sector hostelero), lo que supone un incremento del 12,5% respecto a 2012.

PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO DE LA SEQUÍA

Además, el 90% de la cerveza consumida en España se elabora dentro de las fronteras españolas, incorporando materias primas nacionales. De esta forma, en 2022 se cosecharon unas 1.000 toneladas de lúpulo en flor, mientras que la producción de malta cebada ascendió a casi 500.000 toneladas cono un valor de más de 300 millones de euros.

Sin embargo, la sequía que está sufriendo España preocupa al sector cervecero como ha reconocido Jacobo Olalla. "Las perspectivas no son buenas, pero gracias al trabajo de años del sector, nos permite tener una disponibilidad de cebada cervecera. Si al campo español le va mal, al sector cervecero le va mal", ha indicado.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Fernando Miranda, ha advertido que se espera una "cosecha mala" para los cereales. "Vamos a tener una menor producción y hará que recurramos más a la importación de cereal para esta campaña 22-23", ha reconocido.

Por otro lado, la cerveza generó una aportación al Estado de 5.840 millones de euros a través de la recaudación de impuestos en 2021, un 24% más que el ejercicio anterior. Además, el incremento de recaudación del IVA de hostelería (+31%), el IRPF (+27%) y otros impuestos.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, ha destacado que el sector cervecero sea "muy capilar con centros de producción que cuentan con grandes empresas a marcas que descubrimos en los lineales o en los bares". "Es un sector tremendamente innovador, que además en su elaboración usa mayoritariamente materia prima española y es el principal sector exportador de la economía y motor de crecimiento sobre todo en zonas rurales", ha subrayado.