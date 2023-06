Philip Morris aspira a acelerar la transformación hacia productos libres de humo en España para atraer inversiones

El director general para España y Portugal de Philip Morris, Daniel Cuevas. / PHILIP MORRIS

"El mayor problema al que se enfrenta España es la confusión". Con estas palabras se ha expresado el nuevo director general de Philip Morris para España y Portugal, Daniel Cuevas, que espera un mayor apoyo de las administraciones y de la sociedad a la hora de avanzar con productos libres de humo. El reto es mayúsculo: hay 9 millones de fumadores españoles, pero solo 300.000 utilizan el IQOS, el utensilio que puso en marcha la tabaquera hace más de 10 años para calentar tabaco y evitar la combustión de los cigarrillos. Por esta razón, y a partir de su nuevo mandato que comenzó el pasado 1 de junio, Cuevas apuesta por acelerar la transformación hacia productos más saludables con el objetivo de atraer también mayores inversiones en el país. "Me gustaría que España entrase en esa 'Champions League' de países del grupo para atraer un mayor número de inversiones y acelerar la transformación del sector a alternativas libres de humo", declaró.

Philip Morris empezó a apostar con fuerza por el mercado español hace cuatro años. En ese periodo, han triplicado el número de trabajadores de 400 a 1.200 y han realizado una inversión constante en toda la cadena de valor, empezando por la agricultura. "Hemos comprado 230 millones en hoja de tabaco", aseguró, principalmente de Extremadura, donde se concentra el 98% de su producción. Y parte de esa inversión está dirigida a la comercialización del IQOS, como la apertura de centros que expliquen a los fumadores cómo dar el salto del cigarrillo convencional a esta alternativa. Para ello, están abriendo boutiques alrededor del territorio español: tienen dos tiendas en Madrid, una en Barcelona, otra en Extremadura, una quinta en Palma y en los próximos días abrirán un nuevo establecimiento en Valencia.

Eso sí, la compañía no se engaña en cuanto a los resultados. "Que un fumador pase del cigarrillo al IQOS no es fácil", señaló Cuevas. La principal razón esgrimida por la mayor compañía tabaquera en cuanto a ingresos es que "no se entiende bien lo que estamos intentando hacer" y la sociedad no ve "la diferencia entre un cigarrillo convencional y el calentar tabaco". Asimismo, el director general para España y Portugal de la firma lamenta que la la velocidad de transformación para dejar de vender un producto que crea perjuicios importantes para la salud por otro mejor es más lento que en otro países como Italia, donde la penetración del IQOS es de 3 millones de usuarios de los 11 millones de fumadores que hay en el país. Con el objetivo de incentivar su uso en España, Philip Morris ha bajado el precio de su producto que calienta tabaco. "Es un hito único, lo que demuestra nuestra apuesta", afirmó, "todo lo que podamos hacer por nuestra parte lo estamos haciendo". Este movimiento se hizo para que democratizar el uso del IQOS para que no hiciesen la transición solo los fumadores de marcas 'premium'.

Más apoyo y regulación

Noticias relacionadas

La alternativa para calentar tabaco coincide con el auge del vapeo, otra de las maneras utilizadas por los fumadores para dejar los cigarrillos convencionales. Sin embargo, aunque es beneficioso que exista una cartera de ofertas, el problema que señaló Cuevas sobre el vapeo es que los fumadores simultanean su uso con el del tabaco tradicional, mientras que con el IQOS el 80% utilizan este producto en exclusividad. "El uso exclusivo es el que permite reducir la cantidad significativas de sustancias tóxicas", afirmó Cuevas, porque si se hace un uso ocasional, el beneficio en su organismo no es el mismo.

Y al igual que otras variantes más saludables de la industria tabaquera, su producto también está expuesto a la regulación. Cuevas se ha mostrado cauto en relación con el mercado español, ya que apenas lleva siete días en la capital, pero sí opina que "deberían ser regulados en función de su riesgo" y lo mismo con su fiscalidad. De ahí que para él, las formas más dañinas, como los cigarrillos convencionales y el tabaco de liar, deberían tener una fiscalidad mayor y estar más regulado. "Sería un error equipararlo todo y sería dañino para los fumadores, que no tendrían un apoyo claro, y lo peor sería para los usuarios de estos dispositivos", sentenció. "Es una oportunidad increíble para España para mejorar la salud pública", reiteró y pidió el mismo apoyo que se la ha brindado al sector del automóvil y de la energía para acelerar su transformación.