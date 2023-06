Natalia Olson, la diplomática que aconsejó a Obama

Natalia Olson-Urtecho en el pasado Mobile World Congress / Ricard Cugat

"Dejé mi negocio para ir a servir a mi país". Natalia Olson recuerda su etapa como asesora del expresidente de Estados Unidos Barack Obama en 2010. Dejó en manos de sus socios la tercera empresa que había fundado, una consultoría de tecnología limpia en California, y se mudó a Washington. "Lo haces sabiendo que no te vas a quedar siempre. Nosotros salimos con el presidente", cuenta con firmeza.

Fue asesora de la Casa Blanca durante siete años. "Estábamos en una recesión y el Gobierno estadounidense entendió que teníamos que ser catalizadores y dar más peso a los emprendedores en la política pública. Y tuvimos suerte, porque pudimos actuar rápidamente", explica. Y concluye, parafraseando a Albert Einstein mientras sonríe, haciendo gala de una positividad "quizá demasiado norteamericana", que asegura haber adoptado durante sus años viviendo en Palo Alto (California): "Hay una gran oportunidad en cada crisis".

Hija de diplomáticos americanos, Olson nació en Honduras, en 1973, y ha vivido en diferentes países: México, Venezuela, Ecuador, Jamaica y China. Estudió Economía y Ciencias Políticas y luego hizo una maestría en diseño urbano. Su primer trabajo fue en la OTAN, en 1996. "Veníamos de un sistema comunista. Se habían creado ciudades de la nada, sin tener en cuenta la voz de los ciudadanos, que hoy están desoladas".

Ahora vive a caballo entre EEUU y Barcelona, ciudad donde compró una vivienda, en pleno centro, y a la cual también considera su hogar. De la capital catalana habla con admiración: "Tiene una gran infraestructura, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, aeropuerto...". Y considera que hay que seguir invirtiendo en esta línea.

Mirar a África

"¿¡Que van a ampliar el aeropuerto de Barcelona!?", inquiere, visiblemente entusiasmada, mientras la entrevistamos en la terraza del Hotel W de la ciudad. Una emoción que se disipa al comentarle que el debate está prácticamente paralizado actualmente. "Deberían hacerlo. Para poder competir como país", subraya. También considera oportuno que Barcelona "mire hacia otros lugares", como África. "Cuando estuve en la Administración de Obama, tratamos de ampliar los fondos y licitar infraestructuras -continúa-. No pudimos. En la Administración de [Donald] Trump, insistí y me dijeron que no. Con [Joe] Biden, por fin, se invirtió". "Claro que es compatible con la sostenibilidad. He vivido en Ciudad de México y en Shanghái, y Y puedo asegurar que aquí no tenemos tantos problemas de calidad de aire. Hay que hacer que los trenes, los aviones, sean más sostenibles. Pero hay que darle opciones a la gente".

De la Casa Blanca guarda buenos recuerdos. Cuando se le pregunta por líderes que la inspiran, menciona a Michelle Obama y a Hillary Clinton. Pero no quiere volver. "Estoy muy feliz viajando por el mundo, emprendiendo otra vez", asegura. Aunque, en realidad, nunca se ha ido. Sigue siendo asesora de infraestructuras en el Departamento de Transporte de EEUU: "Damos nuestra opinión porque somos expertos". Lo hace porque es "muy apasionada de las cosas que tienen que cambiar".

Discurso feminista

Por eso también, en cierto modo, está vinculada a la aceleradora de proyectos Plug And Play, para la que ha desarrollado un nuevo departamento de relaciones con gobiernos e instituciones. "Quiero inspirar a las personas para que hagan mejores cosas, para que sean mejores. Me niego a ser un negativa, a tener envidia. Mi meta es inspirar a que la gente crea en sí misma", sonríe.

Impulso a las mujeres Antes de que termine 2023 nacerá en Barcelona un think tank enfocado en las mujeres, capitaneado por Natalia Olson. "Quiero que sea global. Que hable de empoderamiento. Será único en el mundo", defiende. Se debatirán los aspectos fundamentales para las mujeres en la política, la salud y los negocios. "He conocido a tantas mujeres maravillosas en Barcelona... Hay que tomarlas de ejemplo y enseñárselo al mundo entero", continúa. Está en la fase de recaudación de fondos, tanto públicos como privados. El objetivo último de la iniciativa es acelerar las acciones de gobiernos, instituciones y entidades en relación con el emprendimiento femenino.

Las mujeres tienen un peso importante en el discurso de esta experta en ciudades. De hecho, incluye una visión feminista en todos sus movimientos: desde su defensa de una mayor inversión pública en mujeres emprendedoras hasta su nueva aventura, un think tank para darles voz, visibilidad e impulso en un plano laboral. A ellas les debe el que considera su mayor éxito laboral: The Disruptive Factory, una consultoría enteramente liderada por mujeres. E imparte charlas en Barcelona desde 2010.

"Hay muchas más mujeres emprendedoras que hace 13 años. Líderes hablando sobre su vida. Que no pensaban en hacer negocio con lo que saben hacer. La gente joven ya no tiene miedo a hablar. Pero hay que apoyarlas para que el país vaya bien", concluye.