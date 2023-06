Las escuelas de negocio multiplican por tres los espacios alquilados en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla

Torre alquilada por el IE en Madrid / IE

España cuenta con 86 centros universitarios, 50 públicos y 36 privados, repartidos por toda la geografía, en 176 ciudades del país, según datos del IE Real Estate Club. Aunque la educación pública sigue siendo la principal, el número de universidades privadas ha crecido un 15% en nuestro país en los últimos cinco años, según el informe 'Higher Education' elaborado por la consultora internacional Knight Frank.

En paralelo a este aumento del número de centros de titularidad no estatal, España ha ido atrayendo cada vez más a estudiantes internacionales. En el curso 2016-2017 se matriculaban menos de 60.000 estudiantes extranjeros al año y, en 2021-2022, se registraron 85.000. Cristina Mateo, decana del IE School of Architecture and Design, explica el porqué de este aumento: "Somos un destino seguro, donde se puede andar por la calle con tranquilidad, tenemos un clima agradable, somos el segundo país más longevo del mundo y tenemos una sanidad pública gratuita y muy sólida. Esto hace que seamos un hogar muy atractivo, que somos la puerta de entrada a Latinoamérica y a Europa por nuestra ubicación geográfica".

Esto tiene una repercusión directa en el sector inmobiliario porque son los propietarios de edificios de oficinas los que proveen a las universidades de las instalaciones necesarias para desarrollar su actividad.

La educación gana peso en el mercado de oficinas

La contratación de nuevos espacios de oficinas por parte de universidades va en aumento. En 2020, las empresas vinculadas a la educación firmaron 20.000 metros cuadrados. En 2021 esta cifra se elevó hasta los 53.00 metros cuadrados y, en 2022, hasta los 64.000 metros cuadrados en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Este año va por el mismo camino. "Solo en el primer trimestre de 2023, la contratación de espacios por este tipo de empresas en Madrid y Barcelona ha sido de casi 26.000 metros cuadrados, lo que supone un 23% del total firmado en este periodo", según datos de la consultora CBRE.

Carlos Rives, jefe del departamento de Educación de CBRE, explica las dos tendencias del mercado: "Por un lado, están las escuelas de negocio, que quieren posicionar su marca y pagan rentas altas porque tienen capacidad de repercutirlas. Por otro lado, están los centros de formación profesional, que se ubican en zonas más periféricas porque sus estudios son más asequibles".

Los centros de negocios, los más activos

Los centros de negocio son los que más se han expandido en los últimos años. Galbete de la Serna, director nacional de oficinas de Colliers, explica que antes el acceso a postgrados era muy caro y no podía acceder todo el mundo, pero ahora se han ido incorporando universidades que ofrecen cursos a precios más asumibles. Si antes un máster valía 70.000 euros, ahora hay opciones desde los 7.000.

La operación inmobiliaria de un centro de negocios que marcó y un antes y un después fue el alquiler por parte del IE de Torre Caleido, el quinto rascacielos que se construyó en la zona norte del madrileño Paseo de la Castellana. "Ha llamado la atención del resto y están siguiendo la estela", señala el director nacional de oficinas de Colliers.

En el último año, Cunef o la Universidad Alfonso X han abierto nuevos campus, todos en el centro de Madrid. "Las universidades de cierto nivel están creciendo mucho y para atraer al alumnado necesitan estar en zonas céntricas y con buenas comunicaciones por transporte público" añade el directivo.

¿Se venden edificios ocupados por universidades?

La compra de inmuebles alquilados a universidades interesa a los principales fondos de inversión porque "es un segmento contra-cíclico" dado que, cuando un país entra en crisis, su población tiende a mejorar su formación.

Martín Galbete de la Serna, por el contrario, cree que "el inquilino vinculado al sector de la formación no resulta ni más ni menos atractivo" para los fondos frente a otros sectores. Sin embargo, sí subraya que "existen fondos únicamente especializados en la compra de activos de uso dotacional, donde la educación tiene un peso importante".