La carta de la Seguridad Social que recibirás en junio sobre tus cotizaciones

Las cotizaciones a la Seguridad Social son las que permiten a los trabajadores españoles acceder a servicios sanitarios, el Servicio Público de Empleo Estatal o a prestaciones de desempleo, pensiones...etc. Aunque hay algunos requisitos que es necesario cumplir para acceder a estas prestaciones. Para la pensión máxima de jubilación es necesario cotizar 15 años, aunque en el caso de la de paro es suficiente un año de cotización para percibir el periodo mínimo.

Y no solo es importante el tiempo que se ha cotizado sino la cuantía de esas cotizaciones. Además de la cantidad, importa la calidad de las cotizaciones. Si quieres saber cuánto dinero en aportaciones has realizado, tienes que mirar las bases de cotización que estás aportando o que has aportado en el pasado.

A lo largo de este mes de junio millones de españoles recibirán una importante notificación a través de su correo postal en la que podrán consultar toda la información relativa a sus cotizaciones. En este documento están todos los datos que necesitas conocer de cara a la recepción de prestaciones y pensiones.

Se trata de una información muy importante de cara a conocer a qué tienes derecho respecto a pensiones, paro, subsidios y otras prestaciones. Para conocer esta información, además de las cotizaciones personales, se tendrán en cuenta otros datos como el informe de vida laboral.