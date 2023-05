iryo llegará a sus doce destinos el próximo junio con el 100% de su flota

Trenes de la flota iryo.

El primer operador español de Alta Velocidad iryo, participado por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, ha dado a conocer que durante el actual ejercicio seguirá desplegando su hoja de ruta y abriendo nuevos destinos. El pasado 31 de marzo completó rutas en Andalucía (Sevilla, Málaga y Córdoba) y está previsto que el 2 de junio haga la conexión con Alicante con parada en Albacete y llegada a Antequera. El 15 de junio completará su despliegue de operaciones con la llegada a Tarragona. En paralelo, iryo seguirá aumentando sus frecuencias hasta tener el 100% de su flota en operaciones en junio de 2023. Una estrategia que proporcionará las suficientes frecuencias y rutas como para dar servicio a todo tipo de viajeros tanto para viajes de ocio como de trabajo.

Experiencia de viaje

iryo inició operaciones comerciales el 25 de noviembre de 2022 y desde entonces no ha dejado de abrir nuevas rutas, aumentar frecuencias y crear nuevos servicios. Con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de cada uno de sus viajeros, ha diseñado cuatro clases de confort -Infinita Bistró, Singular Only YOU, Singular e Inicial-, que están orientadas a satisfacer las necesidades de los viajeros de ocio y de negocio, en un compromiso con la personalización del viaje.

Con este objetivo de personalización se han diseñado la clase “Infinita” y la ‘Infinita Bistró’ con servicios premium de gastronomía, es la primera opción junto a la denominada ‘Singular Only YOU’, que posee espacios de trabajo en grupo o en individual y ambas cuentan con asientos gran confort de piel y gran espacio entre asientos.

La tercera clase busca la mejor relación calidad-precio es ‘Singular’. En esta zona de confort, las organizaciones, además, pueden mantener sus gastos bajo control sin sacrificar la flexibilidad de sus empleados ni los beneficios añadidos como viajero Singular Empresas, el programa de iryo creado para el sector empresarial. Con trenes a primera hora para que los viajeros puedan aprovechar la jornada laboral o de ocio en destino, la oferta de clases se complementa con ‘Inicial’, la opción más económica, pero de excelente servicio y confort, ya que todas las zonas del tren de iryo cuentan con reposa brazos individuales equipados con enchufes USB y estándar, así como acceso a WiFi gratuito con posibilidad de conexión 5G.

Junto a ellas, iryo cuenta con Haizea, marca propia de gastronomía local a bordo, para clientes que hayan elegido la tarifa Infinita Bistró que proporciona una cuidada selección culinaria.

Si el cliente desea disfrutar de una amplia y variada oferta de tapas y productos locales, podrá dirigirse a la zona gastronómica Bar Haizea.

Flexibilidad

Una de las ventajas de viajar con iryo es que ofrece a sus viajeros billetes flexibles sin tarifas restrictivas en las que los clientes pierdan su dinero. Son flexibles a todo tipo de cambios y, los billetes para el segundo semestre ya están a la venta desde un precio de 18 euros.

Flota sostenible

iryo ha fabricado una flota de 20 trenes ‘Frecciarossa’, que logran contener las emisiones de CO₂ por pasajero-kilómetro en 28 gramos, lo que supone un ahorro de alrededor del 80% de dióxido de carbono por persona y trayecto. Se trata de trenes eléctricos de última generación fabricados con un 95% de materiales reciclables y propulsados por una energía 100% renovable. Estas características y algunos servicios verdes en colaboración con el viajero, posicionan a la flota de iryo como la más sostenible, silenciosa y rápida de Europa, siendo además trenes inter operables en diferentes mercados del continente.

Casas iryo

La cuidada experiencia a bordo de la compañía se complementa con la atención omnicanal tecnológica y humana y con la ofrecida por los asistentes de iryo, profesionales propios del operador que han sido formados internamente para ofrecer al cliente asistencia 360º en estación, en las ‘Casas iryo’ y a bordo del tren. Los asistentes cuentan con una tableta personal y una app específica del asistente como herramienta de apoyo y ejecución comercial y operativa en la que consultar toda la información del pasajero y su viaje, como el proceso de embarque, el número de reserva y fidelización, el 'seatingmap', la gestión de cambio de asientos, etc.

Además, los viajeros tienen acceso a ‘Yo’, programa de fidelización desarrollado en alianza con Travel Club. ‘Yo’ permite ir escalando de categoría por número de viajes o por compra directa, entre otras opciones, y es multidivisa con puntos convertibles recíprocamente en programas de fidelización de compañías participantes como es el caso de Meliá Hotels o Air Europa, y ofrece, entre sus beneficios, el acceso a salas VIP y de trabajo en los Hoteles Only YOU.