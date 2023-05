La comisión parlamentaria del Tesoro del Reino Unido pide regular los criptoactivos como los juegos de azar

2 Se lee en minutos Redacción



La inversión privada en criptoactivos no asegurados, como el bitcoin o ethereum, debería ser regulada como los juegos de azar por su alta volatilidad y su "falta de valor intrínseco", según ha defendido la Comisión del Tesoro del Parlamento británico en un informe publicado este miércoles. La comisión, compuesta por miembros de distintos partidos políticos, ha recomendado "encarecidamente" tratar estos activos como si fueran apuestas por sus "considerables riesgos para los usuarios fruto de su elevada volatilidad y los correspondientes riesgos de incurrir en pérdidas".

Esta postura contrasta con la pretensión del Gobierno británico de regular los criptoactivos como un instrumento financiero tradicional, algo que la comisión rechaza, pues se crearía "un efecto 'halo' que llevaría a sus usuarios a creer que esta actividad es más segura de lo que es". Igualmente, el informe los ha comparado con las apuestas deportivas y ha afirmado que "la especulación con criptoactivos puede ser adictiva". El comité ha recordado que, en 2022, el 10% de la población adulta del Reino Unido, unas cinco millones de personas, tenían en su poder o habían tenido en el pasado criptoactivos.

"Recomendamos encarecidamente al Gobierno que regule la inversión y las transacciones en criptoactivos no asegurados como se hace con los juegos de azar en vez de como un servicio financiero, algo coherente con el principio de 'mismo riesgo, misma regulación'", ha resumido el documento. No obstante, el Ejecutivo del primer ministro Rishi Sunak, que fue anteriormente ministro de Finanzas, no está obligado a implantar las propuestas avanzadas por esta comisión, si bien sí es costumbre que el Gobierno se pronuncie en el plazo de dos meses sobre las recomendaciones realizadas por las comisiones parlamentarias.

'LUDIFICACIÓN' DE LAS APPS DE INVERSIÓN

De forma similar, el pasado noviembre, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) advirtió a los operadores de aplicaciones de 'trading' de que revisen las características de los diseños, incluidas aquellos con elementos similares a los de un juego, que pueden incitar a los consumidores a tomar decisiones en contra de sus propios intereses y contribuir a comportamientos semejantes a los de las apuestas.

Entre estas características, la FCA señaló el envío frecuente de notificaciones con las últimas noticias del mercado, así como la obtención de puntos, insignias y mensajes de celebración en la app por realizar operaciones, lo que aumenta las probabilidades de que el consumidor invierta en productos más allá de su apetito por el riesgo. De este modo, el regulador expresó su preocupación sobre el uso que hacen los clientes de dichas aplicaciones de inversión, señalando que están expuestos a inversiones de alto riesgo, y que algunos "parecen exhibir comportamientos similares a los problemas de juego".

"Algunas características del diseño del producto podrían estar contribuyendo a un comportamiento de los inversores problemático, incluso similar al de las apuestas", señaló la directora ejecutiva de Mercados de la FCA, Sarah Pritchard. "Esperamos que todas las empresas que ofrecen 'trading' de acciones a los consumidores revisen y, cuando corresponda, realicen mejoras en sus productos en función de estos hallazgos", añadió.