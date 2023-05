La regla 50/30/20: cómo podemos ahorrar más

El ahorro sigue siendo la asignatura pendiente de los españoles

Una simple regla puede ayudar a paliar esta situación

Ahorro. / PIXABAY

6 Se lee en minutos Pedro P.



Administrar y gestionar las finanzas personales es importante, pero no hace falta darle muchas vueltas ni dedicarle un tiempo excesivo. La regla 50/30/20 es un método sencillo y eficaz que te dice exactamente cuánto debes destinar a tus ahorros y tus gastos vitales cada mes. Si te haces una idea clara de tu presupuesto general para todo el mes, serás capaz de decir adiós al derroche y generar unos ahorros sólidos sin necesidad de tomar nota de todas y cada una de tus transacciones.

Como afirma el profesor Oriol Amat en Activos: "El ahorro es una virtud que conviene aprender en casa en la niñez, puesto que da seguridad de cara al futuro. Por eso, hay que gastar menos de lo que se gana. Aunque ganes mucho, si gastas más, siempre te faltará dinero. Desgraciadamente, el ahorro no está al alcance de todo el mundo, puesto que alrededor de un 25% de las personas tienen dificultades para llegar a fin de mes". ¿Quieres crear un presupuesto realista que puedas cumplir en la práctica?

¿Qué es la regla 50/30/20?

La regla 50/30/20 es un método que te ayudará a administrar tu dinero con eficacia, de manera sencilla y duradera. Esta regla básica consiste en dividir tus ingresos mensuales netos en tres categorías de gasto: un 50% para tus necesidades, un 30% para tus caprichos y un 20% para tus ahorros (o para amortizar tus deudas).

Si equilibras tus gastos de forma consistente en estos tres ámbitos de gasto principales, serás más consciente de tus hábitos de gasto y dirás adiós al derroche. Además, como solo tendrás que fijarte en estas tres categorías principales, te evitarás el tiempo y el estrés que acarrea tener que realizar un seguimiento de cada uno de tus gastos. Si te ciñes a la regla 50/30/20, te resultará más sencillo mantener el rumbo hacia tu objetivo financiero, ya sea ahorrar para posibles imprevistos o amortizar tus deudas.

¿Quién lo inventó?

La regla 50/30/20 tiene su origen en el libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, de Elizabeth Warren, experta en insolvencia de la Universidad de Harvard y senadora de EEUU, y su hija, Amelia Warren Tyagi. Basándose en más de 20 años de investigación, Warren y Tyagi te dan exactamente lo que necesitas: un método para controlar tus finanzas sin necesidad de seguir un presupuesto complejo. Lo único que tienes que hacer es equilibrar tu dinero entre tus necesidades, caprichos y ahorros empleando la regla 50/30/20.

¿Cómo funciona la regla 50/30/20?

La regla 50/30/20 simplifica la administración financiera dividiendo tus ingresos netos en tres categorías de gasto: necesidades, caprichos y ahorro o deuda. Cuando sepas exactamente cuánto debes gastar en cada categoría, te resultará más fácil ceñirte a tu presupuesto y controlar tus gastos. Así es tu presupuesto cuando utilizas la regla 50 30 20:

El 50% del dinero, a necesidades

En términos sencillos, las necesidades son los gastos que no puedes evitar: son todos los productos y servicios esenciales de los que no puedes prescindir. El 50% de tus ingresos netos deben cubrir tus gastos más necesarios. Las necesidades incluyen:

la vivienda

las facturas de la luz y el gas

el transporte

los seguros (médico, de vehículos, de mascotas)

las amortizaciones mínimas de tus deudas

las compras básicas

Por ejemplo, si tus ingresos netos ascienden a 2000 euros, deberás destinar 1000 euros a tus necesidades. Aunque este presupuesto puede variar dependiendo de la situación de cada persona, si tus gastos en necesidades superan con creces el 50 % de tus ingresos netos, Warren te propone algunos cambios que mejorarán el estado de salud de tus finanzas. Por ejemplo, puedes cambiar de proveedor de electricidad o incluso buscar un piso más barato.

El 30%, a caprichos

Ahora que el 50% de tus ingresos netos ya se ha encargado de cubrir tus necesidades básicas, tienes que destinar el 30% a tus caprichos. Por caprichos se entienden los gastos no esenciales: cosas en las que decides gastar dinero aunque podrías vivir perfectamente sin ellas. Estas incluyen:

comer y cenar fuera;

comprar ropa;

irte de vacaciones;

la cuota del gimnasio;

los servicios de pago (Netflix, HBO, Amazon Prime);

las compras en el supermercado (cosas que no sean esenciales).

Basándonos en el ejemplo de antes, si tus ingresos netos ascienden a 2.000 euros, puedes gastar 600 euros en caprichos. Si descubres que estás gastando demasiado dinero en caprichos, te aconsejamos que recortes en algunos de ellos.

Seguir la regla 50/30/20 no significa dejar de disfrutar de la vida. Simplemente, se trata de ser más responsable con tu dinero detectando los ámbitos de tu presupuesto en los que estás derrochando sin necesidad. Si no tienes claro si algo es una necesidad o un capricho, pregúntate si podrías vivir sin ello. En caso afirmativo, se trata de un capricho, no de una necesidad.

El 20%, para ahorros

Ahora que has gastado el 50% de tus ingresos mensuales en tus necesidades y el 30% en tus caprichos, puedes destinar el 20% restante a tus objetivos de ahorro o a amortizar las deudas que tienes pendientes. Aunque las amortizaciones mínimas se consideran necesidades, las amortizaciones adicionales para reducir la deuda y los intereses se consideran ahorro.

Apartar siempre un 20% de tu nómina mensual te ayudará a crear un plan de ahorro inteligente, como un fondo para emergencias, un plan financiero integral a largo plazo o incluso la entrada de una vivienda. Si cobras 2000€ netos todos los meses, puedes destinar 400€ a tus objetivos de ahorro. ¡En solo un año conseguirás ahorrar casi 5000 €!

Cómo poner en práctica la regla 50/30/20

Ahora que ya conocemos la teoría, veamos cómo poner en práctica la regla 50/30/20. Para ello, tendrás que aplicar los porcentajes 50/30/20 a tus ingresos y clasificar tus gastos. Te explicamos cómo:

1. Calcula tus ingresos netos

El primer paso para aplicar la regla de administración 50/30/20 es calcular tus ingresos netos. Si eres autónomo/a, tus ingresos netos son el dinero que ganas cada mes después de descontarle los gastos de tu actividad profesional y los impuestos. Si eres asalariado y tienes una nómina estable, es mucho más fácil: solo tienes que ver cuánto dinero se ingresa en tu cuenta bancaria cada mes. Si en tu nómina se deducen automáticamente las contribuciones a la seguridad social, vuelve a sumarlas.

2. Clasifica los gastos del último mes

Para hacerte una idea real de tus gastos mensuales, necesitas saber cómo y dónde has gastado tus ingresos durante el último mes. Coge un extracto bancario de los últimos 30 días o utiliza la función de estadísticas de la app de tu banco, que clasifica automáticamente tus transacciones en categorías, como salario, alimentación y compras, ocio y entretenimiento, etc.

Ahora, divide todos tus gastos en las tres categorías: necesidades, caprichos y ahorros. Recuerda que una necesidad es un gasto esencial sin el cual no puedes vivir, como el alquiler. Un capricho es un lujo del que puedes prescindir, como cenar en un restaurante. Y los ahorros son todas las amortizaciones de deuda, las contribuciones a la jubilación o el dinero que ahorras para un imprevisto.

3. Evalúa y ajusta tus gastos para adaptarlos a la regla 50/30/20

Ahora que ya sabes cuánto dinero destinas a tus necesidades, caprichos y ahorros cada mes, puedes empezar a ajustar tu presupuesto a la regla 50/30/20. Para ello, lo mejor es evaluar cuánto gastas cada mes en tus caprichos. Según la regla 50/30/20, un capricho no tiene por qué ser ninguna extravagancia, sino, simplemente, un pequeño lujo que te das para disfrutar de la vida. Como recortar en tus necesidades puede ser una empresa ardua y compleja, lo mejor es decidir qué caprichos puedes recortar para que estos representen el 30 % de tus ingresos netos.

Noticias relacionadas

Cuanto más reduzcas los gastos en caprichos, mayor será tu probabilidad de alcanzar tu objetivo de ahorro del 20 %.

Calculadora de la regla 50/30/20

El banco online N26 proporciona una calculadora en su página web.