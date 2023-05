Cómo JPMorgan consiguió el acuerdo con First Republic

La compra culmina semanas de intentos fallidos de rescate y discusiones abortadas en las que participaron algunos de los ejecutivos más poderosos de Wall Street y funcionarios estadounidenses

La situación de crisis del sistema bancario de Estados Unidos ha resultado en otro banco regional caído. Este lunes se anunció el cierre y venta de los activos de First Republic Bank a JPMorgan Chase “para proteger a sus depositantes”. Esto ocurre tras conocerse en la presentación de resultados trimestrales la fuga de depósitos por valor de 102.000 millones que se había producido. Pero, ¿cómo fue el proceso de compra y cómo se llegó a un acuerdo?

El 12 de marzo, mientras varios bancos estadounidenses se tambaleaban por una crisis de confianza, JPMorgan Chase puso toda su fuerza detrás de First Republic Bank, dando al problemático prestamista lo que dos fuentes dijeron que era una financiación de 10.000 millones de dólares. La facilidad de JPMorgan no impidió que los depositantes huyeran del prestamista. Pero resultó ser el comienzo de una serie de acontecimientos que colocaron a JPMorgan y a su consejero delegado, Jamie Dimon, en un papel fundamental en uno de los rescates bancarios estadounidenses más extraordinarios de los últimos años, según indica la agencia Reuters.

JPMorgan compró First Republic el lunes en una subasta del Gobierno, culminando semanas de intentos fallidos de rescate y discusiones abortadas en las que participaron algunos de los ejecutivos más poderosos de Wall Street y funcionarios estadounidenses. Según dos fuentes conocedoras de la situación, las negociaciones llegaron hasta el final. Cuatro licitadores, entre ellos JPMorgan, llegaron a las rondas finales de la subasta el domingo por la noche, dijo una de las fuentes.

JPMorgan no supo hasta la pasada la 1 de la madrugada en Nueva York que había ganado, aunque las pujas finales debían presentarse varias horas antes. En un momento de la noche, mientras Dimon y otros altos ejecutivos esperaban el resultado de su oferta, el silencio de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) les hizo pensar que habían perdido, indicó una de las fuentes.

El acuerdo final, anunciado sobre las 3:30 de la madrugada, consolida la reputación de Dimon como uno de los banqueros más poderosos de Wall Street. Pero el acuerdo también planteó nuevas preguntas sobre los peligros de tener bancos que son demasiado grandes para quebrar, la calidad de la supervisión regulatoria de la industria bancaria y la determinación de la administración Biden para evitar que las corporaciones se vuelvan demasiado poderosas a través de acuerdos.

Los analistas de Piper Sandler dijeron que, más que las finanzas, el acuerdo era significativo para JPMorgan, ya que consolida al banco "como líder del sector en tiempos de turbulencias". "La única preocupación que tenemos es la incógnita actual. JPM ya era un actor muy importante que ahora ha conseguido serlo aún más en un momento en el que 'demasiado grande para quebrar' sigue siendo una preocupación política", escribieron.

Dimon rechazó cualquier sugerencia de que su banco está creciendo demasiado. "Tenemos capacidad para servir a nuestros clientes, que pueden ser ciudades, escuelas, hospitales, gobiernos; financiamos al FMI, al Banco Mundial", sostuvo el banquero en una conferencia telefónica tras el acuerdo. "Y cualquiera que piense que Estados Unidos no debería tener eso puede llamarme directamente". La FDIC señaló anteriormente el lunes que la resolución implicaba un "proceso de licitación altamente competitivo", y que era la alternativa menos costosa para su fondo de seguro de depósitos.

Historia del banco regional

First Republic fue fundado en 1985 por James Herbert, hijo de un banquero de Ohio. El banco fue comprado por Merrill Lynch en 2007, justo antes de la crisis financiera. Volvió a cotizar en bolsa en 2010, después de que la propia Merrill Lynch fuera comprada por Bank of America Corp y el nuevo propietario decidiera deshacerse de ella.

El atractivo de First Republic eran sus clientes ricos, a los que ofrecía tipos preferentes en hipotecas y préstamos. Su dependencia de los ricos también lo hacía más vulnerable: tenía un alto nivel de depósitos no asegurados. A principios de marzo, cuando la retirada masiva de depósitos del Silicon Valley Bank asustó a depositantes e inversores, que se refugiaron en instituciones que consideraban más seguras, First Republic se convirtió rápidamente en un objetivo. En el primer trimestre huyeron más de 100.000 millones de dólares, lo que le obligó a luchar por conseguir dinero.

El fin de semana del 12 de marzo, mientras los reguladores incautaban Silicon Valley Bank y Signature Bank y anunciaban una serie de medidas de emergencia para apuntalar la confianza en el sistema, First Republic dijo que había tomado medidas adicionales para acceder a un total de 70.000 millones de dólares en fondos, incluidos los de JPMorgan. La garantía, sin embargo, no logró calmar a los mercados, y las acciones de First Republic volvieron a caer al día siguiente.

En algún momento el interés de JPMorgan por First Republic creció hasta convertirse en algo más que su papel como asesor que ayudaba al banco a reforzar sus finanzas. Parte de su atractivo: la lista de personas adineradas del prestamista, que se sumaría a la propia franquicia de banca privada de JPMorgan.

Sin embargo, la opinión generalizada en aquel momento era que los reguladores no permitirían a JPMorgan comprar otro banco. JPMorgan posee más del 10% de los depósitos bancarios totales del país, y la ley federal impide a un gran banco realizar una adquisición que lo sitúe por encima de ese umbral. Las adquisiciones de bancos en quiebra pueden quedar exentas de la norma.

JPMorgan inició un proceso interno en el que se estudiaron varias opciones para First Republic, incluida una adquisición, según una fuente familiarizada con el asunto. La operación recibió internamente el nombre en clave de "Forest", según la fuente. El banco mantuvo los equipos separados, dijo la fuente. First Republic también contó con Lazard Ltd como asesor.

El mejor postor

En marzo se barajaron una serie de ideas para salvar el banco. Dimon estuvo entre los agentes de poder que debatieron un paquete de grandes bancos para inyectar 30.000 millones de dólares en depósitos. Después de que eso no lograra mejorar la confianza en el prestamista, Dimon estuvo entre los banqueros que se reunieron en Washington en un foro, donde se trataron temas como tratar de concretar los detalles sobre lo que había que hacer. JPM propuso otra idea que se consideró brevemente, la de formar un consorcio para comprar el banco, dijeron previamente dos fuentes.

Sin embargo, un obstáculo clave para realizar una operación con el sector privado era que había miles de millones de dólares de pérdidas no realizadas en First Republic, y tendrían que financiarse si alguien compraba el banco. A medida que pasaban las semanas, los reguladores estuvieron a punto de cerrar el banco al menos una vez a finales de abril, según una de las fuentes. La situación empeoró la semana pasada, después de que sus acciones sufrieran una caída libre tras los resultados.

El viernes, la FDIC decidió que al banco se le había acabado el tiempo para encontrar una solución privada, según dijo una fuente a Reuters. Asesorado por Guggenheim Securities, el regulador se puso en contacto con varios licitadores potenciales, incluidos bancos y empresas de capital riesgo, para solicitar ofertas, dijeron dos fuentes familiarizadas con la situación.

A última hora del domingo, la carrera se había reducido a cuatro licitadores, según una de las fuentes. Además de JPMorgan, PNC Financial Services Group, Citizens Financial Group Inc y Fifth Third Bancorp también estaban en la subasta, han dicho las fuentes. La subasta se prolongó durante toda la noche, ya que los asesores de la FDIC examinaron cada oferta en función de sus méritos, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Cada licitador presentó ofertas por la totalidad del banco, así como por parte de sus activos, dijo la fuente, y los asesores de la FDIC buscaban la que menos costara al fondo de seguro de depósitos.

JPMorgan desplegó a más de 800 empleados para realizar la diligencia debida sobre el banco. Aunque las ofertas parciales de los otros tres bancos tenían cierto atractivo para encontrar una solución para First Republic, ninguna podía superar la propuesta de JPMorgan de comprar todo el banco, dijo una de las fuentes.