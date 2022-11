Las mascotas se pasan al 'real food'

Empresas como Wild Balance y Guau&Cat crecen más de un 15% mensual en España

Comer sano empezó a considerarse una prioridad para muchos durante los largos meses de pandemia. Pero no solo para los humanos. La inquietud de dejar atrás la denominada comida ultraprocesada se trasladó poco a poco también a los animales de compañía, cada vez instalados en más casas, fruto de las horas de encierro por los confinamientos. Durante el año 2021, de hecho, ya se contabilizaron más casas con perros registrados que familias con niños menores de 14 años. Un conjunto de factores que ha provocado una transformación en las tendencias de alimentación.

"El día en que se me ocurrió darle la vuelta a la bolsa de comida de mis mascotas, me giré hacia ellos y les pedí perdón" cuenta María Jesús Zurbano, doctora en biología por la Universidad de Barcelona. Sus gatos tenían 10 y 11 años y pensaba que les daba lo mejor del mundo.

"Una alimentación natural puede suponer una mejora de la esperanza de vida de hasta un 30%, en relación con la comida ultra procesada", apunta Kike Domingo, CEO de Wild Balance. Se trata de una empresa que produce y distribuye Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados (BARF, por sus siglas en inglés). Esta dieta hace referencia a una forma de alimentación natural y cruda con un mínimo procesado de los alimentos para no perder las propiedades naturales. En su mayoría se distribuyen congelados, aunque también se pueden encontrar a temperatura ambiente o en lata, según la marca.

La barrera de la comodidad

Uno de los principales escollos para el crecimiento de este tipo de comida es la creencia de que no es un formato cómodo para el día a día de los dueños de los animales. Con esta premisa, en 2020, Wild Balance empezó a fabricar centrándose en ofrecer sencillez para ellos. Su producción ya crece a un ritmo superior del 15% mensual y dispone de 1.800 metros cuadrados de fábrica recientemente ampliados en Valencia.

¿Cómo lo consiguen? Fabrican hamburguesas pequeñas de 50 gramos en bolsas de un kilogramo, aunque también distribuyen en latas al vapor que no necesitan congelación, entre otros productos. Con un total de 25 trabajadores, la compañía factura 2 millones de euros y prevé crecer hasta más de 20 millones de euros para 2025 con la ayuda del mercado internacional.

Las mascotas son consideradas miembros de la familia y por eso se revisa la retahíla de ingredientes que aparecen en el etiquetado de sus alimentos. Es algo importante, teniendo en cuenta que uno de cada tres perros y uno de cada dos gatos es obeso. Los especialistas explican que cuando los animales tienen el bol lleno de pienso, por ejemplo, comen por aburrimiento, mientras que la comida natural la ingieren al momento y "les gusta más".

Por otro lado, la comida ultra procesada podría contribuir a ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes o la artritis, igual que, según indican, puede ocurrir con los humanos.

Sin sentido

"Con todos los procesos térmicos de los piensos, se desnaturalizan las proteínas y se tiene que incluir vitaminas y aditivos, lo que hace que se pierda un poco el sentido de la alimentación", sostiene Elena Ces de Paz, veterinaria y propietaria de Kiwi Mascotas Clínica Veterinaria.

María Jesús Zurbano explica que, al observar una de las cajas de comida ultra procesada al azar se pueden ver ingredientes que no son identificables como "la proteína de ave deshidratada", lo que ella considera que puede ser cualquier cosa. "Las proteínas son moléculas estructurales de cualquier ser vivo del planeta Tierra, podrían ser de pluma o de pico". Y, teniendo en cuenta que es un alimento para gatos, no entiende que el segundo ingrediente mayoritario sea el maíz. "Son animales carnívoros y su sistema digestivo no está preparado para digerir según qué carbohidratos", indica. Además, un estudio del año 2014 revela que un 50% de los gatos de más de 10 años padece alguna enfermedad renal. "Si quitas el agua de la comida estás perjudicando a los riñones", añade.

Entonces, ¿en qué se nota cuando un perro se pasa al real food? El resultado son animales más estilizados, a los que se les cae bastante menos el pelo e incluso se llegan a curar de algunas alergias. "Se les dan protectores naturales y la salud cardiovascular también mejora con vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales", añade la bióloga. Hay dueños que, cuando acuden a su consulta, una de las primeras cosas que celebran es: "¡Se ha vuelto un cachorro!".

Precio asequible

A pesar de estas evidencias, es posible que existan personas que rechacen el cambio por motivos económicos. Superar la barrera del coste es precisamente una de las motivaciones que guía a la empresa Guau&Cat. Jaume Gomis, CEO de la compañía lo explica: "La idea es llegar a todos los perros de España con alimentos desde los dos euros hasta los cinco".

La compañía crea 24 platos distintos y ha conseguido un crecimiento también notable. Cada mes crece un 15% y actualmente factura dos millones de euros, aunque estima que podrían llegar hasta los diez millones en unos dos años. Tiene 40 trabajadores y fabrica en Granollers (Barcelona) de 700 metros cuadrados, que tienen previsto ampliar en 2023.

Todo apunta a que la demanda de ingredientes naturales y ecológicos en los alimentos para mascotas aumentará rápidamente en los próximos años. "Una vez que se toma conciencia no hay vuelta atrás", exclama la doctora en biología María Jesús Zurbano.

