¿Por qué algunos jubilados no cobran la totalidad de la paga extra de Navidad?

Se acercan las Navidades y con ellas la fecha de la paga extra de las pensiones, una de las 14 mensualidades de las prestaciones contributivas que se concede a los pensionistas. Pero no todos cobrarán la paga extra este invierno. ¿Quiénes y por qué?

Por regla general, los jubilados cobran su pensión en 14 pagas anuales. Es decir, la persona recibe doce mensualidades y dos pagas extra, una en junio para ayudar con los gastos del verano y otra en noviembre para afrontar los costes añadidos de las fiestas navideñas.

Solo algunos no se regirán por estas condiciones, y por tanto, no percibirán la paga extra de Navidad: será en "pensiones que deriven de accidente de trabajo y enfermedad profesional", según se recoge en la página web de la Seguridad Social. Eso no quiere decir que se les abone una pensión menor, sino que sus pensiones se cobran en doce pagas y no en catorce, por lo que las pagas extra de Navidad y verano están prorrateadas en el resto de mensualidades.

Depende de la fecha de jubilación

La paga extra de Navidad depende de la fecha de jubilación de la persona, ya que el requisito principal para cobrarla es haber recibido durante el año los 12 pagos anteriores antes del 1 de diciembre. Como el período de devengo de la paga doble de invierno es del 1 de junio al 30 de noviembre, es necesario que el pensionista genere el derecho a pensión antes del 1 de junio. En caso contrario, la paga extra se abona "en razón de una sexta parte por cada uno de los meses comprendidos", según la Seguridad Social.

Además de estas condiciones, es necesario tener en cuenta la entidad bancaria donde esté domiciliado el cobro de la pensión. La Seguridad Social establece que el pago de las pensiones debe realizarse entre el primer día hábil del mes y el cuarto día natural, aunque algunos bancos adelantan el pago en torno al día 25 de cada mes.

