Juan José Brugera: "Colonial aprovechará las oportunidades cuando haya estabilidad"

Presidente de Colonial, aterrizó en la empresa en 1994. Como consejero delegado, ordenó la compañía y la sacó a bolsa en 1999. Se mantuvo al mando de una de las mayores inmobiliarias del país hasta 2006. Con el estallido de la burbuja, en 2008, regresó como presidente, de la mano de un consejero delegado. Desde entonces, Brugera y Pere Viñolas han llevado el timón de una empresa que había perdido el rumbo. En 2017, regresó al Ibex 35 y, en 2021, cerró la compra de todo el capital de su homóloga francesa SFL.

PREGUNTA. Ahora que solo se habla de recesión, ¿cuál es su percepción del sector inmobiliario?

RESPUESTA. Hay prudencia, estamos viendo cómo evoluciona la economía después del conflicto y de los problemas que han aparecido. Como dice Pere [Viñolas], vamos a esperar a ver cómo evoluciona la inflación y como se comportan los tipos de interés. Nosotros tenemos puesto el foco en la generación de cashflows, que es lo que interesa. Veremos si la inflación es transitoria o persiste. Si es transitoria, se recuperará una nueva normalidad porque seguramente el panorama de tipos de interés cero y la abundancia energética se acabará y nos acomodaremos a la situación que venga.

P. ¿Qué papel juega el sector inmobiliario en la economía?

R. El inmobiliario siempre ha sido un valor refugio. La gente divide el ahorro entre inmobiliario directo, comprando activos, y los mercados, pero tienen mucha volatilidad. El inmobiliario va atado a la economía. En nuestro caso, la ocupación y las rentas dependen del ciclo. Si la economía va para abajo, los alquileres de oficinas y la ocupación de estas cae. Va paralelo al ciclo en nuestro sector.

P. Con el sector inmobiliario tan débil en bolsa, ¿se abre un capítulo de opas con estos descuentos?

R. Es un mundo de oportunidades. Veremos qué movimientos puede haber y cuánto pueden aguantar los accionistas. Puede haber movimientos corporativos. Ahora no estamos viendo muchos porque la misma incertidumbre que hay en los mercados también se traslada al que lanza una opa. Nosotros tenemos la mitad del free float controlado por cuatro accionistas y eso determina unos inconvenientes importantes. Cuando se visibilice un poco de estabilidad, nosotros, si sale alguna oportunidad, también la aprovecharemos, no estamos pasivos. De momento, hay tranquilidad en el mundo corporativo y necesitamos un poco más de perspectiva. Hemos vuelto de vacaciones esperando a ver los nubarrones en qué se concretan. Hay que ser prudentes.

P. ¿Cómo ha cambiado el covid el concepto de oficinas?

R. Si la mirada es larga, ves que la gente vive en ciudades; aunque fue un fenómeno que se puso en duda durante el covid, el 80% de la poblacional mundial dentro de 10 o 15 años vivirá en ciudades, y estas aportan una afluencia de talento que hay que ubicarlo. Durante el confinamiento se puso en duda el modelo de oficinas y surfeamos la ola sin problemas. No perdimos ni un euro de facturación, ni nadie nos dejó espacios por la pandemia. Las compañías que están en el sector prime tienen un alto componente corporativo y no quieren perderlo. El prime hoy es un sitio donde te puedes comunicar fácilmente, en el que una persona está a un máximo de una hora de su residencia habitual y que tiene espacios flex. Ahora lo que te piden es que haya espacios abiertos y sitios donde aislarse, tener espacios abiertos y también zonas coworking cerca porque las grandes corporaciones colaboran con empresas que les hacen trabajos y las quieren tener cerca. Nosotros compramos Utopicus hace tres años y complementamos la oferta de oficinas con plantas de coworking.

27 años al servicio del inmobiliario

P. ¿Cuál será su final en Colonial?

R. Todo tiene un final en la vida. Como decía [Juan Miguel] Villar Mir, no pongamos límites a la providencia. Tengo delante un periodo de cuatro años y, si todo funciona bien, espero continuar sirviendo a Colonial. No me siento ni eterno ni imprescindible. Tengo vida familiar y hobbies, que me distraen mucho.

P. ¿Cuál será el recuerdo de casi media historia de Colonial con usted?

R. Si me retiro, por las noches podré pensar que he estado en una compañía gracias a que La Caixa me brindó la confianza y me dijo: "Oye, cógete esto y a ver qué eres capaz de hacer, haz de esto una inmobiliaria moderna". Pensaré que tuve la suerte de que los accionistas me dejaran hacer un proyecto empresarial que ha sido para mí apasionante, que ha pasado por momentos de dificultades, que lo hemos podido sacar adelante porque la estrategia que elegimos ha sido muy resiliente y eso nos ha permitido surfear olas grandes. Cuando vine en 1994, había una crisis muy importante y conseguimos sacar el proyecto. En 2008, vino otra crisis muy fuerte y aguantamos sin trocear la compañía, que es lo que querían los bancos acreedores, a base de resistir y no acceder a sus deseos. Hemos pasado la crisis del covid-19, en la que algunos vendedores de futuro pusieron en duda el modelo de oficinas. Ahora viene otra cosa nueva. Nunca te puedes relajar porque las buenas épocas duran poco.

P. Sobre sus hobbies, es un amante del arte bizantino.

R. Lo que me interesa de verdad es la historia y la cultura del este de Europa, que es una zona en la que no pensamos. Siempre pensamos en Francia, Alemania e Inglaterra, pero hay otra Europa que no es hija ni del Renacimiento ni de la Ilustración, que estuvo ocupada por Turquía hasta finales del siglo XIX. Y luego hay un país enorme que es Rusia. Esta gente tiene una cultura y una tradición diferentes. Un testigo de las diferencias es que la mayoría de ellos son ortodoxos. Eso es un cristianismo que se interpreta de una forma diferente, que tiene arquitectura y arte muy bonitos. La arquitectura no te la puedes traer a casa, pero sí la pintura, que en España se conoce poco. Eso está en los frescos de las paredes de las iglesias, en los iconos y en las iluminaciones de los libros antiguos. Pude comprar algún icono, siempre en Occidente porque en estos países no los puedes sacar. Un día la gente del Museo de Montserrat me propuso exponerlos y esto me hizo muy feliz porque tenerlos en casa... para nada. Así la gente los puede ver. Yo estoy muy feliz de que eso esté ahí.

P. ¿Cuál es su mayor joya?

R. Hay algún icono que es realmente antiguo, a pesar de que es muy difícil hacerse con piezas muy antiguas. Esto empieza en el siglo VII y luego hay un proceso de destrucción en el periodo iconoclasta. El renacimiento se produce en el siglo XII. En 1473, cae Bizancio en manos de los turcos y todo lo que hay después es posbizantino. Por motivos religiosos se sigue pintando igual. Tenemos alguna cosa del siglo XVII y lo demás es todo del XVIII y del XIX.

P. Fuera de Colonial, ha estado muy vinculado al Círculo de Economía, donde fue presidente en la época del ‘procés’.

R. Mi alter ego en el trabajo ha sido el Círculo de Economía. Soy socio desde hace siglos y fui presidente durante tres años, de 2016 a 2019. Me tocó capear las dificultades políticas que hubo aquí, en Cataluña, en 2017. Fue una buena experiencia.