Tecnología para dos generaciones

De izquierda a derecha, Eduardo Fierro, Jon Fernández y Haize Trueba

1 Se lee en minutos Celia López

Emprender con propósito social. Esa fue la motivación compartida por Eduardo Fierro, de 29 años, para lanzar al mercado la start-up Kuvu junto a Jon Fernández, de 25 años, y Haize Trueba, de 26, en Bilbao en 2019, el año prepandemia.

Estos tres integrantes de la generación 'millenial' vieron un filón en lo que le falta a estudiantes y jubilados. «Los segundos tienen casa en propiedad y los primeros disponen de poco dinero para destinar al alquiler. Decidimos lanzar una plataforma para ponerlos en contacto», explica Fierro. De esta manera, estudiantes de máster y doctorado pueden acceder a alquileres asequibles.

No obstante, el camino no ha sido fácil. "Al principio, el mercado no entendía nuestra propuesta. El emprendimiento social todavía tiene que abrirse. Tuvimos que trabajar mucho, hemos podido contar con ayuda del Gobierno vasco, pero el emprendimiento en España es muy difícil", recalca Fierro.

En 2019 empezaron con 330 propietarios que ofrecían su casa en Bilbao. Tras tres años en marcha, la empresa ya se ha extendido a Madrid y Barcelona y ha alcanzado una facturación de más de 44.000 euros. Para 2022 la previsión es llegar a los 100.000 euros en ventas y extenderse a otros países de Europa.

