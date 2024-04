Silvia Omedes, directora de Photographic Social Vision: "Un libro de fotos eleva la fotografía a la categoría de arte"

Silvia Omedes Alegre (Barcelona, 1971) se formó como fotógrafa e historiadora del arte hasta que, entre colecciones y proyectos del Guggenheim de Nueva York, donde trabajó durante unos años, los aprendizajes se cruzaron. Pionera del yes, we can, volvió dispuesta a ser fotógrafa y, cuando oyó decir a Sandra Balcells y Paco Elvira que aquello no interesaba a nadie y que se guardaban sus relatos fotográficos en un cajón, pensó que no podía ser.

Activó su faceta de gestora cultural y en 2001 creó Photographic Social Vision, fundación cuyo objetivo es defender el valor de la fotografía documental como herramienta para entender el mundo y favorecer el cambio social: "El fotoperiodismo es un relato de testimonios directos que interpreta la realidad", sostiene. "El fotoperiodismo tradicional, de cuando solo había un canal de emisión, prensa o tele, ha desaparecido. Esa mirada ya no es hegemónica. Pero ahora los relatos se banalizan, no da tiempo a nada y las imágenes no se digieren", añade.

Un antídoto es visitar exposiciones, como la del World Press Photo que la fundación organiza en Barcelona, y hojear libros de fotografía: "Editar fotolibros es mostrar el relato completo de la realidad. Los libros quedan, y el autor puede reflexionar y madurar el proyecto. Un libro de fotos cumple con el objetivo de informar, emocionar e interpelar, y eleva la fotografía a la categoría de arte".

En Sant Jordi, la fundación organizó una feria de fotolibros con ocho editoriales, firmas de autores, presentaciones y los volúmenes de Joana Biarnés e Isabel Azkarate que la entidad ha editado junto a Blume, «que es como es editar en casa", dice satisfecha.