Ramon Gener, el hombre que nunca ha tenido la sensación de trabajar

Vive tanto la música que es capaz de descubrir una melodía en el ruido de una obra en el Eixample barcelonés. "¡Escucha! El chu, chururú, churururu, chururú, chururú que hace la excavadora no es tan diferente del tan, tararán, tararara, tarará, tararán del 'Bolero' de Ravel, tienen la misma carencia", afirma mientras canturrea. No es extraño, pues, que para su primera incursión en la ficción Ramon Gener (Barcelona, 1967) haya escogido como protagonista a un instrumento, concretamente a su propio piano de cola, fabricado en 1915 por la marca Grotrian-Steinweg en Brunswick (Alemania) y con el número de serie 31887.

Lo compró hace unos años en una pequeña tienda de Barcelona –ubicada en la calle de Santa Tecla, qué ironía–, "destrozado, cubierto de polvo, repintado", pero aquel conjunto de 52 teclas blancas y 36 negras lleno de heridas "no había exhalado su última nota", así que se propuso ahorrar para devolverlo a su estado primigenio. Lo que sucedió después, y también antes, lo cuenta en Historia de un piano, Premi Ramon Llull 2024, novela con un trasfondo muy real que recorre la historia de Europa del siglo XX y viaja por Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, la India y finalmente Catalunya.

Nadie podía prever hace cinco décadas que aquel niño de solo 6 años que acudió al Liceu una tarde con sus padres y hermanos a ver 'Norma' y que se durmió antes de que Montserrat Caballé entonara el Casta diva se convertiría en el músico, barítono –estudió con Victoria de los Ángeles y Jerzy Artysz– y divulgador que es hoy, artífice de éxitos televisivos como Òpera en texans, This is opera, This is art y Això no és una cançó (si no han visto la entrega dedicada a Bohemian Rhapsody, de Queen –Freddie Mercury es otro de sus referentes–, ya están tardando). Cierto, se licenció en Empresariales para complacer a su padre –su madre es la aficionada a la ópera–, pero no dejó de estudiar música, arte, literatura, y también se licenció en Humanidades. Un bagaje que ha hecho de Gener un melómano particular: su relación con la música "es de vida o muerte", tan cómplice como la que mantiene con su mujer, Corinna, y sus hijos.

"La música es como mi madre: me escucha, me arropa, me reconforta y hasta me regaña", describe con esa intensidad que le ha hecho famoso. "Algunos dirán que soy histriónico, otros que soy un friki, hasta que voy flipado por la vida –admite–, pero es que me niego en rotundo a que la vida no sea trascendente, a que las cosas, por nimias que sean, pasen sin más". Y esa es la pasión que destila en sus conciertos, sus programas y sus libros: es autor también de Si Beethoven pudiera escucharme (2013) –"Beethoven es mi Dios, cada año visito su tumba en Viena"–, El amor te hará inmortal (2016) –que le ayudó a superar la muerte de su padre– y Beethoven, un músico sobre un mar de nubes (2020) –un tributo a su maestro en forma de biografía y con ilustraciones de Fernando Vicente–.

Ahora se encuentra inmerso en un proyecto para televisión –"estoy con los guiones, no puedo decir más porque se enfadan"– mientras le bulle otra novela en la cabeza: "Me estoy escribiendo encima", bromea. Pero en los próximos meses toca disfrutar del premio, de Sant Jordi, de la Feria del Libro de Madrid… Sin descanso pero exultante: "Yo no tengo conciencia de haber ido a trabajar nunca. Cuando alguien me pregunta: ‘¿Pero tú nunca haces vacaciones?’. ¿Vacaciones de qué? ‘Pero tienes que desconectar’. ¿Desconectar de qué? ¡Pero si hago lo que más me gusta en la vida!".