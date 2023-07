Elecciones generales de libros

3 Se lee en minutos



Estamos a diez días de las elecciones generales. Pero en diez días -recuerden los Diez días que estremecieron el mundo (1919), de John Reed- pueden pasar muchas cosas. Y voy a intentar, a partir de la recomendación explícita a todos nuestros políticos, que lean más y hablen menos.

Se sabe que somos libres de nuestros silencios, pero rehenes de nuestras palabras. Por lo tanto, comentaré algunos libros que me parecen esenciales, no ya para ganar elecciones, sino como cultura general de un aspirante a servidor público. Sin distinción de cargos ni responsabilidades.

Porque, en realidad, no creo que sea más importante un puesto que otro. Todos ellos cambian cosas. Todos los políticos los elegimos, hasta donde yo sé, los votantes, y los elegimos para que desempeñen determinada función con la máxima responsabilidad. Lo hacen en nuestro nombre. No son bromas.

Sin intentar apabullar a nadie, sinceramente creo que, si no todos, la mayoría de estos libros deberían haber sido leídos o al menos estar en la estantería de los pendientes de nuestra clase política. No voy a ser exhaustivo ni académico, ni hay intención de priorizar. Hablaré de libros que han leído muchos ciudadanos, entre los que me cuento, sin tener responsabilidades ejecutivas o consultivas.

Libros necesarios para comprender la historia, para entender el arte de la política y que, además, les resultarán muy útiles a las señoras y señores que se presentan a estas elecciones generales. No necesariamente para ganarlas, pero sí para no perderlas. Vamos allá.

Hay una edición abreviada pero con mucho criterio del libro de Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, en un solo volumen. Esencial para cualquier ciudadano con un pelín de cultura. Luego tenemos uno de los libros de los que más se habla y nunca he visto en la lista de best seller. Me refiero a Política, de Aristóteles.

Otro del que se habla mucho, y creo que no siempre se sabe interpretar, es El príncipe, de Niccolò Machiavelli, del que hay varias ediciones. Lucrecio escribió una especie de tratado muy interesante, De la naturaleza de las cosas. Es útil mencionar un libro apabullante de explicaciones y datos actuales, El hambre, de Martín Caparrós.

Tampoco puede faltar el libro que nos recuerda nuestro pasado más reciente, Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Una novela, de la que todos repetimos una frase famosa, pero que hay que ir más allá: leerla. El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y no cuela ver la película.

Los europeos, el ensayo de Orlando Figes es esencial para situarnos en relación a nuestros países de la Unión Europea, y es muy entretenido. Las antimemorias, del siete veces ministro en Francia André Malraux, si no es un libro esencial sí es un excelente compañero de viaje. Lúcido y ameno.

¡Cómo nos vamos a olvidar de El manifiesto comunista, de Karl Marx y Friedrich Engels! Imposible. Nunca un texto tan breve ha tenido tanta repercusión política, y la sigue teniendo.

Como ven, no hay un orden establecido, más allá de mi memoria, en esta lista de textos. Sigamos pues con la trilogía obligatoria que radiografía la Italia del siglo XX, escrita con mano maestra por Antonio Scurati en tres volúmenes con el sencillo título M.

Por largo que sea no puede quedar fuera el librazo espectacular de Tony Judt Postguerra. Tampoco las Memorias del expresidente Barack Obama. Cuatro historias de la República es un libro necesario y con variadas y encontradas miradas de Julio Camba, Gaziel, Josep Pla y Manuel Chaves Nogales. Muy interesante la mirada sobre la Guerra Civil que nos cuenta Arturo Pérez-Reverte en Línea de fuego.

No podemos olvidar la lectura de los textos de José Ortega y Gasset, tampoco El mundo de ayer, de Stefan Zweig, los Ensayos de Michel de Montaigne, las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, ni Yo, Claudio de Robert Graves. Los ensayos no académicos de Philip Short sobre Mao, ni el de Simon Sebag Montefiore sobre La corte del zar rojo.

Es seguro que hay ausencias involuntarias. En todo caso, cierro con un manual escrito por William Shakespeare, Ricardo III.

Ganemos o perdamos las elecciones del 23J, queda vida por delante para darle un vistazo a esta lista y ampliarla.