Esta es la reacción de Sofía Cristo ante la expulsión disciplinaria de su hermano Ángel en Supervivientes

Ángel Cristo era expulsado disciplinariamente el pasado martes en 'Tierra de nadie'. La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. está dando mucho que hablar. Su 'fuga' de los Cayos Cochinos saltándose el perímetro de seguridad del reality y permaneciendo desaparecido durante más de 3 horas, poniendo en riesgo su integridad física, ya que la isla es peligrosa más allá de los límites que establece la organización, provocaban este martes la expulsión fulminante de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes 2024' por motivos disciplinarios.

Ahora la expectación es su regreso al plató y si va a hablar de todas las polémicas que hay en su vida: desde el distanciamiento familiar hasta su enfrentamiento con Arantxa del Sol. que ha seguido atentamente todo lo que ha ocurrido esta semana con su hermano, pero que no iba a opinar sobre el tema, pues prefiere mantenerse al margen: "He estado fuera de España y he ido viendo todo lo que me han enviado, pero no voy a opinar nada".

Mientras tanto, Bárbara Rey se había mantenido al margen de la última hora de su hijo hasta que ha hecho pública su opinión y en declaraciones exclusivas a 'TardeAR' ha asegurado que le hubiera gustado que su hijo ganara, pero que no puede justificar de ninguna manera lo que ha hecho.

Por su parte, la hermana Sofía Cristo le ha revelado a un reportero de Europa Press que ha seguido atentamente todo lo que ha ocurrido esta semana con su hermano, pero que no iba a opinar sobre el tema, pues prefiere no pronunciarse: "He estado fuera de España y he ido viendo todo lo que me han enviado, pero no voy a opinar nada".