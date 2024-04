Candela Peña asegura que no verá 'El caso Asunta', la serie que protagoniza en Netflix: "¿Soy sincera?"

Candela Peña se pasó el pasado martes por el plató de 'La Resistencia' para promocionar 'El caso Asunta', la serie de Netflix basada en el asesinato de la pequeña Asunta Basterra en el año 2013. La visita de la actriz, que en la ficción se mete en la piel de Rosario Porto, no dejó indiferente a nadie por unas declaraciones en las que criticaba el montaje final de una escena "muy concreta y complicada".

Durante su charla con Broncano, la actriz sorprendió al afirmar que no ha visto la serie y que tampoco tiene intención de hacerlo. "¿Soy sincera?", preguntó antes de empezar a desvelar el motivo por el que evitará ver la ficción que ella misma protagoniza: "El sonido de la serie es extraordinario (...) no se ha tenido que doblar prácticamente nada. Pero había una escena en la que había que doblar dos cositas".

"No soy actriz que vaya al combo, hay actores que se miran y tal. Yo nunca me veo en el día a día, pero sé por dónde he transitado", explicó Candela. Sin ocultar su decepción, no dudó en lanzar un dardo a una parte del equipo técnico: "Pensé que había hecho la mejor escena de la vida, que aquello era insuperable, que Tristán (Ulloa) y yo habíamos hecho oro molido... Fui allí, vi aquello y dije: '¿Pero qué han hecho?'. Claro, no solo trabajas tú".

"Hay unos montadores que hacen su feria de Abril", dejó caer la intérprete, afirmando que aquella escena "la habían montado como un TikTok". Después de que Broncano señalara que eran unas declaraciones "polémicas", Candela negó que lo fueran: "No son polémicas. No me pongáis polémicas que no vienen a cuento, yo hablo de sinceridad".

"Para que me de un ictus, yo no veo la serie. Para estar con el come come...", continuó diciendo sobre 'El caso Asunta'. "Vaya mierda de venta que estoy haciendo", lamentó la invitada, que finalmente, acabó animando a los espectadores a que le den una oportunidad: "La tenéis que ver muchísimo, hablo de mí porque yo soy esa señora. La serie es un sueño".