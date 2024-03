Terelu habla en 'Supervivientes' de su estado de salud y reacciona a la separación de su sobrino

Carmen Borrego continúa aislada de sus compañeros en 'Supervivientes' por decisión del servicio médico del programa. La hija de María Teresa Campos no atraviesa por su mejor momento en el reality, motivo por el que el martes recibió una sorpresa en forma de llamada telefónica. Terelu Campos, actual colaboradora de TVE, regresó por una noche a Telecinco para animar a su hermana.

Antes de conectar con Carmen charló durante unos minutos con Carlos Sobera, que se interesó por su estado de salud tras la neumonía que la mantuvo unos días ingresada en el hospital. "Estoy bien, recuperándome poco a poco. Estoy en mi Málaga, en plena Semana Santa. Aquí hay que ir caminando a todos los sitios, pero eso es bueno para que los pulmones se vayan recuperando poco a poco", aseguró Terelu.

También estuvo presente el nombre de María Teresa Campos, fallecida el pasado mes de septiembre. En plena Semana Santa, unas fechas que eran muy importantes para la comunicadora, Terelu afirmó que toda la familia la echa mucho de menos: "Pero de alguna manera, ella este año está más cerquita de lo que pudo estar el año pasado. De otra manera, en otro plano, pero está más cerquita".

Por otro lado, reaccionó a la noticia sobre la separación de José María Almoguera, el hijo de su hermana Carmen, y Paola Olmedo. "Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. No voy a hablar de mi sobrino porque nunca lo he hecho", se limitó a decir la que fuera presentadora de 'Sálvame': "Si ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, que gobierna su vida y toma sus decisiones, imaginaros lo que eso significa para mi sobrino".

Carmen se derrumba al recordar a su madre

Minutos más tarde, Terelu por fin pudo hablar con Carmen: "Todo está bien, todo está tranquilo. No sabes cómo estamos todos contigo, cómo es el chat de la familia. He podido estar hoy delante de nuestro padre y sé que él te va a proteger, que él está ahí protegiéndote. Y mamá también lo está haciendo".

"Eres el alma de 'Supervivientes', quiero que lo sepas. No sabes lo que es este país ahora contigo y con este pedazo de programa. De Carmen se habla para todo, hazme caso", afirmó Terelu para intentar darle un empujón anímico a su hermana, que a pesar de las dificultades, destacó todo lo positivo que le está dando el programa.

"Está siendo muy duro, pero es una experiencia que guardaré en mi corazón siempre. Llegue donde llegue, esto me ha ayudado a superar muchas cosas. Gracias a este programa, me he dado cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que creía", aseguró Carmen antes de que Terelu le diera un consejo: "Tienes que controlar lo que hablamos. La mente es nuestra peor enemiga".

Sin embargo, la concursante se derrumbó al recordar la ausencia de su madre. "Cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado, la vida continúa y de repente te ves sola en una playa. Piensas que ella te está esperando, y te das cuenta de que no nos está esperando. Y eso es lo que me ha hecho perder la cabeza, me he dado cuenta de que no está y no va a estar nunca", lamentó entre lágrimas.

"Claro que te está viendo. Eres una persona creyente, como yo. Ella te está protegiendo, nos sigue protegiendo. Piensa que lo último que querría es verte sufrir", le trasladó Terelu a su hermana.