IlloJuan desvela que le adelantaron una cita médica y desata la polémica: "Si eres 'streamer' puedes saltarte las listas de espera"

El 'streamer' IlloJuan, nombre artístico del malagueño Juan Alberto García, es uno de los creadores de contenido más seguidos y apreciados por la comunidad hispanohablante de Twitch. Sus extensos directos, de varias horas de duración, y su conexión con el chat le han servido para posicionarse como uno de los 'streamers' con más media de espectadores. Quizás no es un nombre tan conocido para el gran público como Ibai, Rubius o TheGrefg, pero ha conseguido superar a todos ellos en meses como diciembre del año pasado, donde aglutinó más de 45.000 suscriptores de pago.

Especializado en contenido de videojuegos de todo tipo, en sus directos suele comenzar con un rato de charla con sus seguidores. En esta ocasión, sin embargo, uno de sus comentarios en este apartado ha provocado la indignación en las redes sociales.

IlloJuan acarrea desde hace "unos tres años" una hernia discal en la espalda para la que está realizando distintos ejercicios y tratamientos a fin de no operarse, según ha relatado en alguna ocasión. Sin embargo, durante un reciente viaje a México, un movimiento brusco le provocó una serie de dolores para los que buscó tratamiento a su vuelta a Málaga.

"Una de las cosas buenas de que la gente te conozca es cuando vas al médico", comenzaba explicando en su directo de este martes. En su relato, el médico le recomendó hacerse una resonancia lumbar y, al ir a pedir la cita, es cuando ocurrió el momento que muchos han criticado. "El del médico me ha conocido y me dice: 'Cita el veintipico de marzo'. Y digo, qué putada, ¿no hay antes? Y me mira y me dice, yo a ti te conozco. Y digo sí, claro que me conoces, dame cita mañana [risas]. Y me ha dicho el viernes", comentó entre risas.

Este comentario, viralizado por un clip compartido en Twitter que suma más de 3 millones de visualizaciones, ha desatado miles de comentarios, la mayoría de ellos críticos con el creador de contenido malagueño. "No sé por qué la gente se queja tanto de las listas de espera en sanidad si puedes ser streamer y saltartelas sin problema", se leía en el tuit que se ha hecho viral.

Aunque algunos criticaban al sistema de citas y las listas de espera de la sanidad pública, todo apunta a que se trata de una consulta y una resonancia privada, pues posteriormente continúa desarrollando: "El único 'contra' de operarte es el económico, que por suerte no pasa nada, yo me gasto lo que haga falta, sobre todo si son temas de salud. La operación vale unos 7-8 mil euros, me han dicho".

"La verdad es que la espalda preocupa, es una cosa muy sensible, lo que sostiene todo, y tener un problema de espalda gordo...", reflexionaba IlloJuan al final del directo, mostrando su preocupación por este problema de salud. De momento, tras la publicación de este extracto, el 'streamer' no se ha pronunciado.