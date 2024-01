Los dardos de Sofía Vergara a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Haz preguntas más precisas"

Sofía Vergara se encuentra en España para promocionar 'Griselda', la nueva serie de Netflix producida por ella misma en la que da vida a Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. La popular actriz hizo anoche una parada en 'El Hormiguero', donde protagonizó una entrevista muy comentada en redes sociales por sus continuos dardos a Pablo Motos.

Minutos después de recibir a la actriz en plató, el presentador de Antena 3 comenzó la conversación haciendo referencia a una frase de Pablo Escobar que aparece al principio de la serie: "El único hombre al que le he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos". Una metedura de pata que Vergara no pasó por alto: "Realmente ella no se llama Griselda Marcos, se llama Griselda Blanco".

Además, recalcó el hecho de que Motos había asegurado que se había visto la ficción de principio a fin: "Como él se vio entera la serie... ¡Sabía que te iba a coger! Eso te pasa por mentiroso".

El presentador le preguntó después por su cambio de registro, ya que durante más de diez años protagonizó la comedia 'Modern Family' dando vida a la carismática Gloria Pritchett: "Fue difícil porque nunca había actuado ni siquiera en español. Nunca había hecho algo serio, algo de drama. Lo mío era chiste, comedia... En 'Modern Family' me iba a casa feliz de la vida. Estaba horas en el set, pero estaba divirtiéndome con mis amigos".

"Aquí no. Tenía que matar, meter coca, aprendí a fumar, tenía una nariz de plástico... Todo era una pesadilla", reconoció Vergara, provocando que Motos se quejara por haber mencionado aspectos que quería tratar más adelante: "Voy a tomar nota porque creo que ha hecho la entrevista entera. Fumar, nariz de plástico... Me encanta todo, ahora entramos en eso". "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente", rebatió Vergara.

Más adelante, la colombiana explicó cuál era uno de sus principales objetivos cuando supo que iba a interpretar a Griselda Blanco: "Lo que quería era que la gente se olvidara de que era Sofía Vergara o Gloria Pritchett, mi personaje en Modern Family".

Motos le cortó en ese instante para burlarse por su pronunciación. Algo que llamó la atención de su invitada, ya que habla perfectamente en inglés: "¿Me sale mal?". "¿Hablas mejor inglés que yo?", le preguntó al presentador para, seguidamente, lanzar una serie de preguntas: "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?". "Ahora ya se me olvidó la pregunta que me hiciste", se quejó Vergara.

En el tramo final de la entrevista, Vergara confesó su adicción al dulce y Motos le prometió que le iba a mandar "un chocolate de la hostia". Cuando ella se enteró de que no lo tenía ahí, aprovechó para lanzarle otro zasca: "¿No lo tienes aquí? ¿Entonces que comes cuando estás ahí atrás payaseando?". "Se va a molestar a los invitados allá atrás", dejó caer la actriz.