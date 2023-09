La Guardia Civil reactiva en Cáceres la búsqueda del montañero desaparecido en Béjar en 2022

Montañero experto, llevaba años queriendo hacer la ruta en la que desapareció.

Un nuevo dispositivo ampliado de la Guardia Civil busca en la zona de Tornavacas (Cáceres) al montañero barcelonés desaparecido en diciembre de 2022 en la limítrofe Sierra de Béjar (Salamanca), al darse las condiciones meteorológicas adecuadas y la disponibilidad de equipos de otros puntos de España.

Los especialistas en rescate de montaña de la Guardia Civil nunca han dejado de buscar a José Antonio Martínez, de 45 años, pero en este momento, como ocurrió por última vez en abril, se ha podido configurar un dispositivo amplio para abarcar una zona amplia al coincidir las buenas condiciones meteorológicas con la disponibilidad de otros equipos, según han explicado a EFE fuentes del instituto armado en Salamanca.

La zona en la que se está buscando es la del pico Torreón, un área extensa que un equipo regular de, por ejemplo, cuatro efectivos del GREIM no podría cubrir sin más apoyos, han precisado dichas fuentes. En este dispositivo ampliado participan distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) pertenecientes al área de Navacerrada, integrados por los GREIM de Barco de Ávila, Arenas de San Pedro y de Navacerrada.

También están sobre el terreno un perro y un guía canino, apoyados por el Servicio Aéreo, con un helicóptero del cuerpo policial, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), según ha informado la Guardia Civil en Cáceres.

La esposa del montañero desaparecido, Mercedes Gasco, pidió el 16 de junio que se buscara en la zona de Tornavacas (Cáceres) por unos nuevos datos que le había facilitado la Guardia Civil.

"Por fin han podido subir los expertos en telefonía de la UCO (Unidad Central Operativa) para hacer el recorrido del rastreo de su señal móvil, que antes no lo habían podido hacer porque no son especialistas en montaña y no se daban las condiciones", explicó entonces Gasco en una entrevista con EFE.

Su marido, el barcelonés José Antonio Martínez, desapareció sin rastro el jueves 29 de diciembre de 2022 cuando hacía, él sólo, la ruta al pico Calvitero en la Sierra de Béjar.

El último operativo amplio desplegado para intentar encontrarlo concluyó sin éxito el 14 de abril, pero la Guardia Civil y la familia siempre han mantenido la tesis de que nunca salió de la montaña, algo que avalan el rastreo de su señal móvil y que su coche estaba al inicio del camino.

"La señal móvil demuestra que hace la ruta completa hasta la cima del Torreón. Ahí apaga el móvil, seguramente porque se estaría quedando sin batería. Estaba haciendo una ruta circular para volver a su coche. Y el siguiente punto que se registra es Tornavacas, donde ya se pierde la señal", explicó entonces Gasco.