Netflix se compromete a parar la producción sobre el caso de Gabriel Cruz

Patricia Martínez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años al que Ana Julia Quezada arrebató la vida, ha conseguido que el documental sobre el crimen de su niño no se produzca. Al menos por parte de Netflix. Según ha explicado este martes en la Comisión de Interior, la propietaria de la productora se ha comprometido a no seguir adelante después de que al fin, y por medio de la Guardia Civil, se hayan puesto en contacto. Antes de eso, fueron años "viviendo con miedo" de revivir en cualquier momento una pesadilla al enterarse de que la declarada culpable de asesinato con alevosía a su pequeño mantenía conversaciones con periodistas para una producción televisiva. Por eso mismo, ha anunciado que se va a interponer una querella tanto contra Quezada como, subsidiariamente, contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En su comparecencia, ha pedido a los componentes de la Comisión de Interior que pensaran en las personas queridas con las que han compartido su tiempo este fin de semana. Lo normal es que todos ellos tuvieran una imagen, aunque fuera en su cabeza. La suya era una de su hijo en febrero de 2018, días antes de ser asesinado, cuando hicieron un viaje a la nieve. La fotografía, que colocó en la mesa, y que la acompañó durante toda su intervención, era la misma que utilizaron familiares, amigos y medios de comunicación para encontrar al pequeño; que su propia asesina puso en un camiseta, y que ha estado expuesta en plataformas nada benévolas tras utilizar Inteligencia Artificial.

También la hubiese visto, seguro, en esa producción que se estaba preparando sobre el asesinato de su hijo Gabriel Cruz y que no contaba con su permiso ni con el del padre del niño. Martínez ha explicado el periplo que la llevó a denunciar públicamente esta realización una vez que se enteró, gracias a fuentes directas, de que diversos periodistas mantenían llamadas con Quezada.

La intención era utilizar sus testimonios desde la cárcel de Brieva (Ávila) por lo que seguramente habría cobrado. Allí, la asesina de su hijo había mantenido llamadas con periodistas utilizando, de forma fraudulenta, su derecho a comunicarse con familiares y amigos. Pero, pese a advertir tanto a la prisión misma como a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, parecía que no había marcha atrás. Hasta ahora.

Pacto de Estado para proteger a las víctimas

Martínez ha asegurado que el de su hijo no es el único caso. En plena fiebre del true crime, hay más crímenes que están siendo mediatizados. Sin ir más lejos, hace no mucho se ha entrevistado a Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez. Por todo ello, la madre de 'El Pescaíto' ha pedido un Pacto de Estado para proteger a las víctimas de delitos especialmente violentos y evitar así su revictimización. "Hay que enseñar a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia", ha señalado.

Quiere que este Pacto termine con la "violencia mediática". El ejemplo para ella es el que se firmó contra la violencia de género en 2017, que "no solo ha permitido que se desarrollen aún más las leyes de violencia de género, sino una tremenda cohesión social" por la que, a día de hoy, ningún titular culpabiliza a la víctima en caso de una violación.

En su caso, el Pacto evitaría "vivir con miedo" a que en cualquier momento pueda bajar al bar a desayunar y que se encuentre en la televisión una tertulia con nuevos testimonios de la asesina de su hijo, ya escuchada y reescuchada en sus respectivos juicios. "Se piensan que somos actores, pero esta es nuestra vida", ha sentenciado Patricia Martínez, que ha repartido 'pececillos' a los componentes de la Comisión a modo de agradecimiento.