La polémica base de maquillaje de ‘Youthforia’ abre el debate sobre la falta en la diversidad de cosméticos para todas las pieles

Como en la mayoría de los ámbitos, la industria de la belleza y los cosméticos están sometidos a los dictámenes y cánones de la estética blanca. Por eso es importante que cada cambio que se genera se haga pensando en a quién va dirigido. Contrario a esta premisa, es el caso de la base de maquillaje de ‘Youtforia’, que ha causado polémica, señalando a la marca de racista.

Alejada del concepto de inclusión que parecía tener en mente, la reconocida marca se ha visto envuelta en una controversia tras ampliar su gama de productos para el maquillaje. Se trata de la base ‘Nº600’, ‘Date Night Skin Tint Serum Foundation’. Destinada a personas de piel negra, el objetivo era presentar un mayor abanico de opciones para todo tipo de tonalidades.

Por el contrario, la nueva base se acogió como ‘una mala broma’ entre los usuarios y una de las primeras en quejarse públicamente fue la ‘influencer’ Golloria. A través de un vídeo en sus redes sociales, la joven, que ya había enfatizado en ocasiones anteriores en la importancia de crear tonos de marrón oscuro auténticos y para todos los tonos de piel, se mostró indignada. Comparó el parecido entre este maquillaje con la pintura facial usada para disfraces, el betún o el alquitrán y señaló que desde la web lo calificaran de "literalmente negra azabache".

“Repugnante e irrespetuoso”

Su mensaje pronto se viralizo, generando la respuesta de los usuarios que exigían a la marca la retirada del producto, por un lado, y de quienes señalaban de ‘exageradas o histéricas’ las demandas de la ‘influencer’. Tras un análisis de algunos expertos sobre los componentes, se pudo determinar que la base estaba pigmentada con óxido de hierro CI77499, y un poquito de blanco, es decir, se trataba de ‘pintura’.

Diversidad no estudiada

Desde ‘Youthforia’, Fiona Co Chan, su fundadora defendió en un principio el lanzamiento como una “prueba de concepto” para evaluar la respuesta del público antes de expandir la línea. No obstante, la base no ha sido retirada de la web y desde la empresa no se han vuelto a pronunciar sobre la posibilidad de mejorar el producto. El problema arraiga en el desconocimiento sobre las distintas tonalidades de la piel negra y los cánones de belleza destinados a personas blancas.

No, no existe gente negra color negro pintura. Hablemos de la controversia con la base de Youthforia, porque al parecer mucha gente cree que las personas negras no tenemos subtonos:



La historia empieza con esta influenciadora, quien se dedica a hacer reseñas de maquillaje👇🏾 pic.twitter.com/l0WUKXlAXz — Afrocolectiva (@afrocolectiva) May 4, 2024

Un arco de tonalidades

La importancia de dar acceso y visivilidad a las distintas realidades, no solo se hace en los grandes espacio, la inclusión debe empezar en las cosas cotidianas, sencillas y diarias. Desde una base de maquillaje, hasta un champú para los distintos tipos de pelo.

En 2017 la reconocida artista Rihanna, lanzó una línea de cosméticos bajo el nombre de ‘Fenty Beauty’. Con una amplia gama de colores concebidos en una gama de 40 tonos, la cantante consiguió que el resto de las marcas se dieran prisa para sacar nuevas tonalidades más oscuras.

Get ya coins ready for #FentySnackz 🍭🥨✨ Cravings will be satisfied soon...😏 pic.twitter.com/arrI9WAwkJ — Fenty Beauty (@fentybeauty) September 27, 2023

Un caso parecido, ocurrió con la marca ‘Caylon Skin Care’. En 2021, la empresa de cosmética desplegó una gama de productos para el cuidado de la piel destinado a los hombres negros.