Isabel Pantoja, impresionante en el Wizink Center con un espectáculo inmenso

Inmenso. Así fue el espectáculo que Isabel Pantoja ofreció este sábado en la capital madrileña con el que celebraba su 50º aniversario encima de los escenarios. La cantante, deslumbrante y entregada a su público, hizo un recorrido a toda su carrera artística y obnubiló a sus seguidores con una voz inconmensurable.

Casi tres horas de concierto que supieron a poco a todas las personas que disfrutaron de un concierto único y de lo más esperado tras el último en la capital en el año 2020.

Enfundada en un impresionante vestido lila adornado con brillantes, transparencias en el escote y una capa de plumas que terminaba en cola, la artista se dejó caer y se rindió ante su público que la ovacionaron desde el primer momento que salió al escenario.

Como era de esperar tras hacerse público hace unos días, uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando Naiara, ganadora de la última edición 'Operación Triunfo', apareció sobre el escenario para interpretar junto a ella 'Garlochi'.

La tonadillera, con su voz inconmensurable y una energía arrolladora, comenzó interpretando temas iniciales de su carrera, copla, boleros, baladas y terminó con su ya conocido 'Enamorate', consiguiendo levantar a todo el Wizink Center.

'Embrujá por tu querer', 'Me gusta a morir', 'Hoy quiero confesar', 'Era mi vida él', 'Así fue', 'Aquella Carmen', 'Feriante', 'Se me enamora el alma' o 'Veneno' fueron algunas de las canciones más aplaudidas por ese público que se dejaba ver entregado.

Se acordó de su madre, agradeció la presencia de muchos rostros conocidos, lidió con algún problema de sonido que se solucionó al momento y se cambió de vestuario para terminar de enamorar a sus fans.

Emocionada y exuberante, Isabel vivió una de las noches más importantes de su vida en los últimos años. Derrochando esa elegancia que le caracteriza encima del escenario con esos pasos armónico, Pantoja volvió a demostrar que es una de las grandes artistas de nuestro país.