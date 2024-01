Descarbonización energética de los hogares: una solución distinta y a medida para cada ciudadano

El Espacio Bertelsmann ha sido escenario de un debate de expertos sobre la necesidad de dar respuesta a la descarbonización del consumo energético de los hogares desde una perspectiva no solo tecnológica, sino también de eficiencia y de los condicionantes estructurales de nuestro parque de viviendas y características socioeconómicas de los hogares. La sesión ha arrancado con las palabras de Joan Batalla, presidente de Sedigas, que ha destacado el gran reto que la ciudadanía asume y que se debe afrontar de una manera ‘sostenible, eficiente y competitiva’. En esa misma línea, ha expresado la ‘necesidad de aportar tecnologías que estén a nuestro alcance para seguir descarbonizando’. Batalla ha puesto como ejemplo las calderas de condensación de alta eficiencia, que permiten reducir no solo las emisiones de CO 2 , sino también el consumo y, por tanto, la factura energética de las familias. Equipos que ya están preparados para utilizar energías limpias como los gases renovables, tanto biometano como hidrógeno renovable.

Ha roto el hielo en la primera mesa de expertos, titulada ‘La descarbonización de los hogares en el contexto de la transición energética’, Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas, que ha señalado que resulta esencial respetar la neutralidad tecnológica y comparar adecuadamente unas soluciones como la de las calderas de condensación - y gases renovables- con otras como las eléctricas. ‘Nos ayuda a entender que existe una diversidad de opciones para dar respuesta a las diferentes necesidades y posibilidades económicas de los hogares’.

El director de Operaciones Territoriales de Nedgia – Grupo Naturgy, Raúl García Díaz, ha hecho énfasis en el papel clave que juegan las redes de gas en la descarbonización, pero dejando claro que ‘no hay una única tecnología que pueda contribuir a resolver el problema y no hay una única solución que valga para todos los casos. Se trata de encontrar aquella que optimice cada caso particular’.

García Díaz también ha hablado de la salud de las redes de gas, que considera ‘altamente resilientes’. Y ha hecho alusión a cómo en el año 2021, con la llegada de la Borrasca Filomena, las redes ‘fueron capaces de soportar un escenario tan tenso asegurando una demanda de prácticamente el cien por cien’.

Sensibilización de la población

Se han abordado las diferentes soluciones para llevar a cabo esta transición energética en los hogares, pero los ponentes han coincidido en la necesidad de sensibilizar, concienciar e informar al consumidor para que este pueda elegir la solución que mejor se adapte a su situación particular. En esa línea, Marta Vall-Llosera, presidenta del CASE (Consejo Superior de Arquitectos de España) ha señalado que la arquitectura ofrece una visión integral, pero resulta primordial realizar un estudio pormenorizado de cada edificio, ya que España cuenta con un parque de viviendas muy antiguo.

Esta primera mesa de expertos ha contado también con la participación de Fernando del Valle, jefe de departamento tecnologías limpias. S.G. Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid, que ha querido dejar claro que este proceso de descarbonización de los hogares supone un reto para toda la sociedad porque no se ha hecho con anterioridad y es importante que se lleve a cabo una ‘transición justa en la que ningún ciudadano se quede atrás’.

Coste de la descarbonización de los hogares

‘Retos para una descarbonización eficiente y asequible: la visión de la cadena de valor’ ha sido el título para la segunda mesa de expertos que ha contado con la participación de Luis del Barrio, socio de Energía de Arthur D. Little, Ana María García Gascó, directora general de CONAIF, Carlos Heijnen, director de Producto e Innovación de Habitat Inmobiliaria y Fernando Prieto, presidente de ANERR (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma Eficiente).

En esta segunda mesa se han abordado temas como la confusión creada por el falso debate sobre la prohibición de las calderas de gas -que no existe- y se ha señalado el papel de los gases renovables en el futuro. También se ha apuntado a la labor de concienciación en las comunidades de vecinos o a los diferentes tipos de ayudas. En este sentido, García Gascó ha señalado la importancia de que estas ‘lleguen a toda la ciudadanía de forma rápida y ágil’.

En relación a la obra nueva, Carlos Heijnen ha expuesto que desde Habitat se apuesta por ‘reducir la necesidad de energía y buscar la eficiencia’, pero no se cuenta con un criterio único, ya que hay muchos factores a tener en cuenta, desde el tipo de vivienda hasta la zona en la que se encuentra.

El segundo panel de expertos ha concluido haciendo hincapié en el empoderamiento del consumidor para que este pueda decidir sobre las mejores alternativas a su alcance, así como la importancia que van a tener los bancos a la hora de conceder financiación para llevar a cabo esta descarbonización en los hogares.