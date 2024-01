Iryo lanza su mejor oferta: Viajes en tren desde 8€, con todas las comodidades y para todo el 2024

La vuelta al trabajo puede resultar ardua tras las fiestas navideñas. Las celebraciones, las comidas y los regalos quedan atrás y dejan paso a la conocida como “cuesta de enero”. Una buena forma de amenizar el retorno a la rutina es planificar futuras escapadas y para aquellos viajeros que ya estén pensando en el próximo puente, las vacaciones de Semana Santa o incluso las de verano, iryo ha lanzado una oferta especial con precios únicos.

Billetes flexibles, a cualquiera de los destinos en los que opera la compañía y con unos precios muy asequibles, es la promoción que desde el pasado 27 de diciembre ofrece el operador privado español de alta velocidad ferroviaria, y que se alargará hasta el 21 de enero. Permite adquirir, para cualquier fecha del 2024, asientos con grandes descuentos, como el trayecto Madrid-Valencia, disponible desde 8 euros, o Madrid-Barcelona por solo 16 euros. También otros destinos como Sevilla, Málaga, Córdoba, Albacete y Alicante pueden encontrarse a partir de 18 euros, o su más reciente ruta de conexión Barcelona-Sevilla, inaugurada el pasado 10 de diciembre, a partir de los 20 euros.

Tarifas para todos los gustos y bolsillos

La promoción es válida para cualquiera de las cuatro tarifas de viaje que ofrece Iryo: Empezando por la 'Infinita Bistró', la más completa, caracterizada por prestaciones premium, las mejores condiciones de flexibilidad en cuanto a cambios de horario, cancelación bajo mínimo coste y selección de asientos, beneficios de la mano de Only YOU Hotels y Nobu Hotel Barcelona, y la incorporación de un servicio de gastronomía que ofrecerá platos hasta una hora antes de la salida del tren. Por su parte, la 'Singular Only YOU' cuenta con coches equipados con mesas de trabajo, siendo así la opción ideal para emprendedores y empresas, además de incluir también beneficios en los establecimientos Only YOU Hotels y Nobu Hotel Barcelona, y excelentes condiciones de cambios, cancelación y selección de asiento. Esta tarifa se encuentra disponible a partir de 18 euros en todas las rutas. La categoría 'Singular' cuenta también con las mejores opciones de flexibilidad y trenes a primera hora para que los viajeros puedan aprovechar la jornada laboral, permitiendo economizar los viajes de trabajo. Por último, los viajeros disponen de la opción más básica, la tarifa 'Inicial', que también está incluida dentro de la promoción y, aún siendo la más económica del operador, no renuncia al mejor servicio y confort con un amplio espacio de asiento, mesas individuales, enchufes USB, conectividad 5G gratuita y plataforma de entretenimiento a bordo.

Junto a todas las tarifas, iryo ofrece también acceso al Bar Haizea, el primer bar de tapas a bordo de un tren, en el que los viajeros podrán disfrutar ampliamente de la gastronomía española con pinchos, raciones, bocadillos hechos al momento y una amplia variedad de vinos de D.O.

iryo acaba de cumplir un año de operaciones en España y ya conecta Madrid con otras 10 ciudades españolas: Zaragoza, Barcelona, Cuenca, Valencia, Albacete, Alicante, Sevilla, Málaga, Córdoba y Tarragona. La compañía, participada por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, cuenta además con una flota completamente nueva formada por 20 trenes 'Frecciarossa', fabricados con un 94% de materiales reciclables y propulsados por energía 100% renovable para ofrecer al viajero una experiencia cómoda, innovadora, sostenible y eficiente.