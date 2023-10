"¿Dónde puedo abortar y hasta qué semana?": voluntarias crean 'La Línea del aborto', un teléfono gratuito para acabar con la desinformación

Una chica chatea con su iPhone.

La mayoría de personas que quieren abortar se informan en sus centros de salud. Pero antes de llegar eso, la primera reacción que tienen es buscar información en internet. Teclean preguntas en sus teléfonos móviles o en su ordenador, tales como: dónde puedo abortar, hasta qué semana es posible la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o cuándo es legal el aborto en España.

Sin embargo, las respuestas obtenidas en el buscador dejan mucho que desear. Muchas son webs o espacios en contra de este derecho, con "información absolutamente sesgada y hecha para hacer cambiar de opinión", según activistas y profesionales que forman parte de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña. Estas elaboraron un informe en el año 2020 sobre las principales barreras en el acceso al aborto gratuito dentro de España, en cuyo trabajo de campo constataron que tampoco los teléfonos de las consejerías de sanidad del país daban respuestas correctas a las preguntas más básicas. Así que decidieron ser ellas que las respondan. Además de crear la página web quieroabortar.org en 2022, este año han lanzado 'La línea del aborto', un servicio telefónico pionero, gratuito y confidencial "para acompañar a las mujeres a romper el silencio y estigma".

Responden cualquier duda

Comenzó siendo un proyecto piloto en Cataluña, pero desde el 28 de septiembre, día internacional de la despenalización del aborto, unas 15 activistas atienden los lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 h. a mujeres de todo el país. Lo hacen a través del número 664647553, que también tiene Whatsapp. Además, cuenta con la supervisión permanente de profesionales psicólogas y sanitarias de expertas en aborto.

"Para nosotras es importante saber qué hay detrás. Estamos un equipo de activistas, pero también somos profesionales. Estamos formadas. Muchas de nosotras somos de diferentes profesiones, pero hay varias comadronas, educadoras, médicas, psicólogas... Todas han pasado por una formación bastante profunda en relación a un acompañamiento en el acceso al aborto que sea pro-derechos y pro-elección, sin imponer ninguna ideología ni moral. Y, sobre todo, respondiendo sus dudas", asegura Sílvia Aldavert, directora de la asociación.

Porque la primera llamada a 'La línea del aborto' suele ser para responder a las dudas más básicas. "Las preguntas más frecuentes suelen ser si es legal, si es gratuito, hasta cuántas semanas se puede abortar, dónde hay que ir o cómo funciona un aborto farmacológico o uno instrumental", señala.

Hay otras más complejas, como qué hacer cuando no se tiene una tarjeta sanitaria, cuando están en una zona de difícil acceso o cuando les hacen pagar por el aborto, aunque no se deba. En caso de no ser posible responderles al momento, asegura que siempre buscan la solución. Y si hay algún caso que necesita más acompañamiento o apoyo, la respuesta se deriva a la profesional específica necesaria.

Abierto para todo el país

En general, el proyecto se basa en la experiencia y el conocimiento de otro: el Abortion Talk de Inglaterra, cuyas raíces están en el movimiento pro-elección de la década de 1980 y que fue relanzado en 2021.

En el primer año que 'La línea del aborto' lleva en marcha en Cataluña, Aldavert explica que han realizado 1.100 acompañamientos. Ahora que lleva un mes funcionando para todo el país reciben cada vez más y más casos de personas que necesitan acceder a una información rápida y veraz, sin moralismos ni paternalismos.

De momento dan una respuesta que, entienden, falta por parte de las instituciones. Todo gracias a voluntarias. Una vez que se constituya el gobierno en España, su idea es llamar a las puertas del Ministerio de Igualdad y de Sanidad para que les ayuden en la tarea de asegurar un acceso fácil a la información de las IVE y, también, a un acompañamiento respetuoso con la atención emocional cuando haga falta, para combatir el estigma en un país en el que 100.000 personas abortan cada año y una de cada cuatro mujeres lo hará en algún momento durante su vida reproductiva.