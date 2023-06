Fundación MAPFRE y la Policía Nacional organizan la jornada ’El abandono escolar y el ámbito digital’.

Fundación MAPFRE y la Policía Nacional organizaron la jornada 'El abandono escolar y el ámbito digital', en el marco del proyecto ENDING, con el objetivo de dar a conocer a educadores, orientadores y especialistas en educación digital los posibles factores que influyen en el abandono escolar, entre los que se encuentra el mal uso de las tecnologías, y cómo hacerle frente utilizando metodologías novedosas como es el aprendizaje entre iguales o de modelos de rol.

La jornada fue inaugurada por Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía e Ignacio Baeza, vicepresidente de Fundación MAPFRE, quien destacó “la importancia de esta jornada en la que se tratará el abandono escolar y su relación con el ámbito digital”, señalando que “el programa ENDING aborda esta preocupante amenaza para el sistema educativo, no solo español, sino también europeo. No se trata de demonizar el uso de las tecnologías conectadas, sino de dotar a los docentes, a las familias y especialmente a los adolescentes de una metodología que favorezca la identificación de los riesgos del mal uso de estas tecnologías, al tiempo que fomenta el pensamiento crítico de los jóvenes y les familiariza con sus derechos y responsabilidades en el entorno digital”.

Además, explicó que la Fundación lleva ya cerca de una década desarrollando actividades relacionadas con el uso saludable y adecuado de las TIC con los programas 'Controla tu red y Ciberland', realizados en colaboración con la Policía Nacional, y la elaboración de estudios de investigación sobre el uso de las tecnologías o la influencia que tienen las RRSS entre los menores”.

Por su parte, Francisco Pardo indicó que “esta colaboración, con expertos pertenecientes al ámbito docente, pone de manifiesto el relevante papel que juega este ámbito para la Policía Nacional, ya que, entre sus cometidos principales, está el ser garante de la seguridad de los ciudadanos y, en especial, de los más vulnerables, entre los que se encuentran los niños y los adolescentes”.

En el encuentro participaron especialistas de Alemania, Portugal y España, que debatieron sobre las diferentes políticas que se están llevando a cabo en sus países en relación con el abandono escolar.

Con financiación de la Unión Europea

Este evento está enmarcado en el proyecto ENDING (ICT & Early School Leaving. Developing a New Methodology to Empower Children in Digital WellbeIng and Critical ThiNkinG), que cuenta con financiación del programa de la Unión Europea ERASMUS+ y ha sido desarrollado por un consorcio de cinco entidades europeas: Universidade Politécnica de Porto, Stiftung Digitale Chancen, Pantallas Amigas, Policía Nacional y Fundación MAPFRE.

ENDING está dirigido a alumnos de entre 11 y 14 años y su objetivo es la prevención y reducción de los índices de abandono escolar prematuro, potenciando en los menores el buen uso de las TIC y el desarrollo del pensamiento crítico. Para ello, el proyecto desarrolla una nueva metodología basada en el aprendizaje entre iguales y en la implicación de los docentes y familias en el proceso. De esta manera, se pretende conseguir que, a partir de la formación y participación de los menores, puedan ser ellos mismos los que identifiquen los riesgos que conlleva el mal uso de las tecnologías y la desinformación. El resultado, es la creación de una metodología que puede ser implementada autónomamente por los centros escolares, asegurándose de esta manera su sostenibilidad a través del tiempo.

El proyecto consta de tres guías dirigidas a docentes, familias y estudiantes. Cada una de ellas contiene cinco módulos sobre salud y bienestar, mal uso de las tecnologías digitales conectadas, ciberacoso escolar y seguridad -desarrollado íntegramente por la Policía Nacional-, desinformación y pensamiento crítico y derechos de los niños y las niñas.

La iniciativa y sus correspondientes guías han sido testadas en diferentes los centros educativos españoles y portugueses. Estos colegios se encuentran en la fase final de la creación de una tercera guía, con diversas actividades y dinámicas, que será utilizada para la formación de sus compañeros, así como por los centros educativos que deseen implementar ENDING.

También formaron parte de la jornada alumnos y docentes de estos centros educativos, que transmitieron su experiencia dentro de este proyecto piloto y fueron reconocidos por su implicación en aras a reforzar sus conocimientos acerca del buen uso de las tecnologías y a mejorar el bienestar y la convivencia escolar de forma activa, serán reconocidos.

Toda la información sobre este proyecto, así como los distintos materiales se encuentran disponibles en la web del proyecto www.endingproject.eu