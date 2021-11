Glasgow se compromete a acelerar el final de los combustibles fósiles

Gobiernos de todo el mundo han lanzado varios manifiestos, compromisos y pactos sobre el fin del carbón, petróleo y gas y el impulso a las energías renovables

4 Se lee en minutos Valentina Raffio



En el ecuador de la primera semana de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), Glasgow promete acelerar el fin de los combustibles fósiles. Este mismo jueves, día dedicado a las negociaciones sobre transición energética, gobiernos de todo el mundo han lanzado varios manifiestos, compromisos y pactos sobre el fin del carbón, petróleo y gas y el impulso a las energías renovables.

Estos son los pactos anunciados hasta la fecha.

2022, fin de las inversiones en combustibles fósiles

Este jueves, una veintena de países han firmado una declaración conjunta en la que prometen dejar de financiar la compra de combustibles fósiles para 2022 y, en su lugar, invertir los fondos públicos en energías renovables. Según argumentan los impulsores de esta iniciativa, este acuerdo es el primer pacto global que pone fecha final a la compra de carbón, petróleo y gas; los tres combustibles fósiles que han desencadenado la crisis climática y que amenazan con exponer al planeta a un calentamiento global sin precedentes.

La iniciativa, impulsada por Reino Unido, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, uno de los mayores consumidores del globo de combustibles fósiles. Por el momento, el pacto despega con la firma de una veintena de gobiernos de todo el mundo pero se espera que, una vez anunciado su lanzamiento, otros estados se adhieran al compromiso. Los impulsores de esta iniciativa calculan que este pacto podría desviar hasta 7.800 millones de dólares al año de los combustibles fósiles a las energías limpias.

"Cerrar los combustibles fósiles es fundamental para abordar la crisis climática. Este anuncio es un paso en la dirección correcta, pero debe ampliarse con más gobiernos e instituciones financieras públicas", comenta Tasneem Essop, director ejecutivo de Climate Action Network International. "Es un anuncio importante, pero me sorprende que países como Alemania, Francia e Italia no estén a bordo de esta iniciativa para implementar algo que prometieron el año pasado. El hecho de que algunos países consideren clasificar el gas como inversión "verde" demuestra que no están en contacto con la realidad", comenta Bas Eickhout, miembro del Parlamento Europeo, tras el anuncio de este pacto.

Pacto para la transición del carbón a la energía limpia

Más de 40 países se comprometen a eliminar el uso del carbón; el combustible fósil que más contribuye al aumento global de las temperaturas. El acuerdo, anunciado este jueves por la organización de COP26, promete poner fin al uso del carbón en 2030 para las principales economías y en 2040 para los países en vías de desarrollo. Algunos de los principales consumidores de carbón del globo (como Polonia, Vietnam y Chile) se han sumado a este pacto. Otros (como Australia, India, China y Estados Unidos) no han añadido su firma. Expertos y entidades ecologistas aplauden la iniciativa pero, a su vez, se muestran preocupados por la falta de estos consensos.

Este jueves, además, gobiernos de todo el mundo han lanzado una nueva declaración conjunta sobre el fin del carbón y la apuesta por las energías renovables. El manifiesto se publica este jueves con la firma de Alemania, Canadá, Chile, España, Italia y Vietnam, entre otros. La declaración lanza cuatro compromisos: una rápida apuesta por el despliegue de energías renovables, una transición acelerada para alejarse del carbón, el fin de la construcción de nuevas centrales de carbón y una transición ecológica justa.

Muchas de estas promesas no suponen una gran novedad, pues también se anunciaron en otros compromisos globales. En este caso, además, tampoco está claro cómo y cuándo estos pactos globales se trasladará a las legislaciones globales. Es decir, cómo pasará de la teoría a la práctica.

Más firmas para cerrar el grifo del petróleo y el gas

La coalición internacional 'Beyond Oil and Gas' suma el apoyo más países y estados. Según han anunciado este jueves las delegaciones de Dinamarca y Costa Rica, varios gobiernos se han adherido al pacto para poner fin a la explotación de petróleo y gas. La lista final de firmantes de este acuerdo todavía es confidencial y, en principio, no se darán a conocer todos los afiliados hasta el miércoles día 10 de noviembre (cuando las negociaciones de la Cumbre estén llegando a su fin).

La alianza propone dos líneas de trabajo. Por un lado, los firmantes de "primer nivel" se comprometen a frenar de manera inmediata la emisión de permisos de explotación de petróleo y gas. Por otro lado, los firmantes secundarios pueden unirse al compromiso bajo la promesa de que eliminarán gradualmente el uso de estos combustibles fósiles y su financiación. Todavía no está claro cuántos países se adherirán a una línea de trabajo o a la otra.

Se espera que durante este jueves, día dedicado a las negociaciones sobre transición energética, se anuncien más compromisos sobre el sector. El fin de los combustibles fósiles, o al menos su reducción drástica, vuelve a estar en el punto de mira de las negociaciones.

Noticias relacionadas