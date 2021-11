Activistas climáticos interrumpen el discurso del presidente de la cumbre de Glasgow

Un grupo de activistas ha interrumpido este sábado el discurso de clausura de la COY16 --la versión para jóvenes de la Cumbre del Clima de la ONU-- que realizaba el presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, y le ha acusado de "hipócrita" por la inversión de Reino Unido en combustibles fósiles.

"Alok Sharma y el Gobierno de Reino Unido son unos hipócritas. Están abriendo el nuevo campo petrolífero de Cambo, pagan subsidios multimillonarios para los combustibles fósiles pero se niegan a cuidar de los trabajadores que necesitan una transición justa", han denunciado los activistas, según recoge el diario escocés 'The National'.

Sharma, por su parte, ha defendido que sus esfuerzos se alinean con los de los jóvenes. "Me veo como parte de este movimiento colectivo con vosotros", ha asegurado el presidente de la cumbre durante su discurso a un grupo de delegados de diversos países que han acudido al evento para jóvenes en Glasgow.

Not wholly amenable reception to Alok Sharma at COY16 closing ceremony and youth statement presentation this evening. pic.twitter.com/f9xPy6DiE9