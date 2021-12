Los centros de salud colapsan de nuevo: listas de espera de una semana para una PCR

La sexta ola del coronavirus vuelve a asfixiar a los eternamente colapsados centros de salud. En las últimas semanas, Atención Primaria se desborda, una vez más, a costa de los pacientes sospechosos de padecer covid que demandan PCR o test de antígenos, cada día más y en vísperas de las fiestas navideñas. Desde varias comunidades, facultativos de este nivel asistencial consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, hablan ya de listas de espera de hasta una semana -en este caso en Madrid- para realizarse las pruebas. "No damos abasto. Esto parece la Plaza Mayor", resume desde esta comunidad la médico Mar Noguerol.

El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Ministerio y las comunidades autónomas, aprobaba esta misma semana el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 que, entre entre otros, tiene como objetivo la mejora en procedimientos y en capacidad diagnóstica para los centros de salud. Por ahora, es sólo un documento que, sobre el terreno, resulta ajeno al día a día de los sanitarios que, como Noguerol, llevan años denunciado que Primaria se ahoga con sus pacientes de siempre y, desde el estallido de una pandemia que parece no tener fin, con la asistencia a sospechosos y positivos de covid.

El surfeo de esta sexta ola, con una incidencia de casos que no deja de crecer a velocidad vertiginosa, está sumiendo a los centros de salud en un enésimo colapso por la demanda, cada día mayor, de PCR o test de antígenos. En un escenario doblemente preocupante: vísperas de Navidad. Lo rubrica Mar Noguerol, médico del centro de salud Cuzco (Fuenlabrada, Madrid portavoz de la Plataforma AP Se Mueve. En la región, detalla, ya se están produciendo esperas de hasta una semana para la realización de pruebas diagnósticas a través de los puntos centralizados, que dependen de Atención Primaria.

No damos abasto haciendo test Ag/PCR porque las mismas enfermeras están vacunando, atendiendo ancianos y realizando tomas de PDIA (pruebas diagnósticas de infección aguda)

