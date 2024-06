La visita a España de la Premio Nobel Annie Ernaux colapsa la web de la Filmoteca: "Me he quedado sin entrada"

Annie Ernaux, una de las autoras más relevantes de la literatura contemporánea y galardonada con el Premio Nobel en 2022, visitará este jueves a las 19:30 la Filmoteca Española para participar junto a su hijo David Ernaux-Briot en un coloquio de una hora sobre la película Los años de Super 8.

La autora de Los armarios vacíos, El acontecimiento o Una mujer genera un gran interés en nuestro país. Dos editoriales publican sus obras entre nuestras fronteras en castellano: Tusquets y Cabaret Voltaire. Esta última es la que ha organizado junto a la Filmoteca la conversación que tendrá lugar después de la proyección. "Será un coloquio sobre la película", aclaraban desde Cabaret Voltaire.

Las entradas, como ocurre todas las semanas, salían a la venta este lunes a las 17 horas. Pero, tras la avalancha de fans de la prosa de Ernaux, de 83 años, que quieren verla, la web ha colapsado. "Ha habido una gran demanda de entradas para este evento y se han acabado rápidamente las entradas", indicaban desde la editorial.

Numerosos usuarios de Twitter protestaban por los fallos técnicos en la plataforma de esta institución, dependiente del Ministerio de Cultura. "Literalmente, de las primeritas en la web de la Filmoteca, pudiendo elegir entre toda la sala para ver a Annie Ernaux el jueves para que la página me diga que no me acepta el pago (cuando la tarjeta estaba bien puesta), y ya todo se colapse y me quede sin entrada", protestaba @notpennylane__.

"Lo de que cada vez que haya un evento en la Filmoteca explote la web hace que progresivamente mi cráneo se vaya desfigurando más porque me doy cabezazos contra la mesa. Estoy harta de hacer colas como para que encima tenga que ir allí a por entradas", criticaba @carlottasanzz.

Apenas dos horas después de que se pusiesen a la venta las entradas, la Filmoteca ha compartido un tuit anunciando que las habían agotado todas. Quienes quieran adquirir las últimas que se reservan para taquilla, deberán acudir presencialmente al Cine Doré el jueves, donde las venderán a partir de las 17 horas.

'Los años de Super 8'

En este documental, la Premio Nobel de Literatura narra con su propia voz las grabaciones familiares que recogió entre 1972 y 1981, que forman un capítulo más de su amplia obra autobiográfica, un estilo que ella misma denomina "relato autosociobiográfico".

Las imágenes de esta película, que se puede ver en Filmin, fueron filmadas en tres contextos convulsos, Francia tras su Mayo del 68, Chile tras el golpe militar de 1973 y los años previos a la disolución de la Unión Soviética.

Fotograma del documental 'Los años de Super 8', de la Premio Nobel Annie Ernaux y su hijo David. / FILMIN

Annie Ernaux y su hijo David, que se encarga de dirigir el filme, muestran imágenes de su intimidad familiar y cómo todos iban creciendo en esa agitada época. La película se estrenó en mayo de 2022.

Primera visita a España tras el Nobel

La autora fancesa, que también recibió en 2008 el galardón de la Lengua Francesa 2008 y, en España, el Premio Formentor de las Letras en 2019, recala por primera vez en España tras recibir el Nobel. Será corta, del 11 al 13 de junio, pero intensa.

Aparecerá primero en Barcelona, donde mantendrá en la Biblioteca Jaume Fuster, en Gràcia, una conversación con la periodista Anna Guitart sobre su trabajo, también traducido al catalán por la editorial Angle.

El miércoles, como hará posteriormente en Madrid, asistirá en la Filmoteca de Catalunya a la proyección de Los años de Super 8, y el ulterior coloquio será moderado por la también escritora y periodista Anna Pacheco. Además de Ernaux y su hijo, intervendrá el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau. Las entradas online se agotaron el 29 de mayo. Será ya el 13 de junio cuando llegue a la capital para conversar con la editora Elena Medel y la traductora de las obras de Ernaux al castellano Lydia Vázquez Jiménez sobre su documental.