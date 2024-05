La otra cara de la brecha generacional: los 'millennials' que hereden serán mucho más ricos que el resto

Una gran parte de la desigualdad en la riqueza —el patrimonio que uno acumula, distinto de los ingresos que genera con su salario— tiene que ver con las herencias recibidas. En España, concretamente, hasta el 70% de esta desigualdad se explica así. Y la herencia no es solo recibir el piso y el dinero de tus padres cuando mueren, sino saber que vas a hacerlo. "Te puedes permitir más riesgo a la hora de emprender, de hacer un máster en el extranjero...", dice Pedro Salas Rojo, investigador de la London School of Economics. "Las oportunidades que vas acumulando a lo largo de tu vida están condicionadas. Los individuos que saben que no van a recibir esa herencia se enfrentan de otra manera a su realidad".

En 2022, Salas estudió junto a Juan Gabriel Rodríguez cómo afecta la riqueza de generaciones previas a la actividad económica de las personas. Su trabajo está ahora incluido en La desigualdad en España (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes), un compendio de ensayos coordinados por Berna León, Javier Carbonell y Javier Soria que aborda el tema desde distintas perspectivas, como la edad, el género, la genética o la movilidad intergeneracional.

Si la herencia explica un alto porcentaje de la desigualdad, ¿por qué no centrarse en ella? "La gracia es que la herencia recoge mucha información importante. Si queremos una imagen global de la desigualdad, es muy buena herramienta", dice el investigador. La herencia está relacionada con otras circunstancias favorables como recibir una educación más elevada, que a su vez lleva a entender mejor los productos financieros y los ciclos inmobiliarios y a poder acumular más. Por contra, continúa, "los hogares con menores herencias suelen alcanzar niveles educativos menores", que les llevan a una mayor precariedad, inseguridad económica y menor posibilidad de ahorrar.

Por cómo es la estructura de la propiedad en España —desde los años sesenta se fomenta que seamos un país de propietarios—, la riqueza está muy ligada a los activos inmobiliarios. Con la crisis de 2008, explica el investigador, "muchos hogares jóvenes y desfavorecidos se vieron expulsados del mercado de la vivienda en propiedad" al tiempo que otros empezaron a heredar "las propiedades que sus padres y madres habían adquirido en los setenta, ochenta y noventa del pasado siglo". Así, la herencia recibida queda fuertemente asociada no solo a la educación y seguridad económica de cada persona, sino a su patrimonio inmueble.

'Millennials' contra 'millennials'

En un contexto en el que el acceso a la vivienda es complicado y la brecha entre la generación 'millennial' y la de sus padres (los 'boomers') se ensancha cada día más —la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España revela que la riqueza de los jubilados ha aumentado hasta máximos históricos, principalmente gracias a sus propiedades inmobiliarias, mientras que la de los menores de 55 años está estancada—, cabe preguntarse qué efecto van a tener las herencias de los 'millennials' en la desigualdad. Qué va a pasar cuando los 'boomers' se mueran (que por lo elevada que es la esperanza de vida en España, tardarán) y cómo se repartirá su pastel inmobiliario entre sus hijos.

En el capítulo sobre la equidad generacional, el libro sostiene que este será "objeto de debate en los próximos años. Por una parte, las bajas tasas de fertilidad reducen el número medio de sucesores; por otra, la mayor longevidad retarda el momento de la sucesión".

Salas dice que no hay datos para España, pero que en Reino Unido ya se ha estudiado un fenómeno que, sospecha, aquí será similar. "En Reino Unido se ha encontrado que hay mucha desigualdad entre 'millennials'. Hay 'millennials' ricos: aunque sus padres no hayan fallecido, les pagan la entrada del piso. Esa transferencia es herencia. Gran parte de la riqueza son las casas. Cuanto antes empieces a acumular riqueza, más acumularás a lo largo de tu vida: si compras una casa ahora, luego puedes comprar otra invirtiendo la riqueza extra que acumules", dice. "Así, tienes un grupo de población que adquiere riqueza muy pronto y otro de gente que tarda mucho en llegar a ese nivel. Creo que por ahí van a ir los tiros".

El estudio al que se refiere lo hizo el Financial Times, que tituló así la pieza: Forget boomers vs millennials, the next conflict is millennial vs each other [Olvídate de los 'boomers vs. millennials', el próximo conflicto es el de millennials contra sí mismos]. Según los datos del panel de las familias británico que analizó el diario, un 'millennial' normal tiene hoy cero riqueza inmobiliaria acumulada, mietras que el 'boomer' medio supera las 100.000 libras. Sin embargo, la riqueza de los 'millennials' situados en el 10% más rico de su generación está despuntando. Con 35 años acumulan más de 250.000 libras de patrimonio inmobiliario; con 40, 300.000 libras. Es casi el triple de lo que acumulaban los 'boomers' en el 10% más rico con su edad.

La desigualdad entre 'millennials' no elimina la desigualdad entre 'boomers' y 'millennials', concluye Salas, sino que la complementa. "Es una tensión doble: por un lado hay tensión intergeneracional y por otro, intrageneracional. Ambas perjudican a los jóvenes sin recursos. La situación empieza a ser insostenible: los 'millennials' no pueden independizarse y hay hogares que no se están formando. Fundalmente, vamos a necesitar vivienda para los hogares. Y la vivienda es riqueza. Nos tendremos que preguntar qué está pasando, aunque ya lo estamos haciendo".