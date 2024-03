Este es Luis Xia, el empresario chino al que precintaron un Lamborghini en Castellana por deudas con la Seguridad Social

"El coche es mío. Ha salido en las noticias. Pero no quiero dar este tipo de información porque salen reportajes feos que me quitan la imagen". Luis Xia responde risueño al teléfono, aunque cuelga rápido, educadamente, porque no le gusta el tema. Este empresario de origen chino es el dueño del espectacular Lamborghini turquesa que apareció hace unos días precintado en el paseo de la Castellana de Madrid. Lo precintó la Policía Municipal siguiendo órdenes de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo más probable, indican fuentes ministeriales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es que las deudas sean de cotizaciones de trabajadores no pagadas.

La editorial Capitán Swing llamó la atención sobre el vehículo en redes. Después, elDiario.es cotejó la matrícula y descubrió que pertenecía a la empresa Toro Alistar S.L, de la que Xia es administrador único.

Toro Alistar es la sociedad que gestiona la mayoría de las franquicias de Toro Burger, una hamburguesería que ganó el premio a mejor hamburguesa con queso de España en 2019. Es un título que da grandes alegrías a nivel de marketing, que cada año dispara pequeños proyectos hamburgueseros al estrellato. Pero, en este caso, tras el premio hay una historia turbia. Tal como contó este diario hace pocas semanas, Luis Xia está en disputas con el chef brasileño Dado Lima, el ideólogo de la cheeseburger ganadora y creador de la marca.

Ambos se acusan mutuamente de haber fallado al otro, hasta el punto de que Lima alerta en redes sociales de que los locales de Luis Xia son "una copia criminal". El brasileño mantiene la marca Toro Burger (registrada), mientras que el chino ha creado Toroburger.eu (sin registrar) para mantener abiertas sus 28 franquicias por toda España. Según contó Xia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en enero, montó una web y redes sociales paralelas a las de la franquicia original porque "necesitaba vender". Cuando empezaron los problemas, Lima le quitó acceso al sistema de reservas, así que al franquiciado no le quedó más remedio que ir por su cuenta para continuar la actividad.

Con el precinto del Lamborghini, Lima, que en su momento prefirió no hacer declaraciones, quiere "romper" su silencio. "Las mentiras tienen fecha de caducidad y la máscara de Luis está cayendo", advierte. "La gente se va a dar cuenta de quién es y cuáles son los dos lados de la historia".

Impagos a trabajadores, administraciones y proveedores

La bronca entre el chef brasileño y el empresario chino —cuya imagen de Whatsapp es el volante del Lamborghini— empezó cuando el segundo empezó a reclamar un 50% de la marca. El chino había abierto ya una decena de locales y quería escalar. "Se reunió conmigo y me dijo: no estoy solo. Tengo un grupo chino detrás que quiere montar distintos restaurantes de hostelería. Queremos a Toro dentro", cuenta Lima. "Yo quedé contento porque el grupo quería comprar parte de la marca, pero también exigía que rebajara los royalties [los pagos mensuales que los franquiciados hacen al dueño de una franquicia] a la mitad. No me salían las cuentas, así que le mandé una propuesta para rebajar el 40% y, en ese momento, dejó de pagar".

Xia, por su parte, mantiene en una segunda llamada que no tiene inversores detrás, además de que Lima le prometió la mitad de la marca y que no quiere cumplir. En enero contó en este periódico que el pacto al que llegaron fue que él ponía el dinero y el chef el marketing, si bien Lima asegura que Xia se acercó a Toro Burger como un simple franquiciado. Un simple franquiciado que terminó abriendo una gran cantidad de locales.

Este diario ha podido comprobar que Toro Alisair tiene al menos una deuda con la Seguridad Social, en Burgos, así como otras cuatro con otras administraciones (el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Castilla y León). Además, un proveedor asegura que le debe 68.000 euros y una trabajadora, tres meses de sueldo.

Xia lo niega todo. "No debo un céntimo a nadie".

El proveedor afectado es Ahmed El Amiri El Alami, dueño del obrador Panzallena Pan y Pan. Suministra el pan de las hamburguesas a Toro Burger. "Empecé a trabajar con Dado. Le servía el pan a todos los restaurantes, incluidos los de Luis, y me pagaban bien. Cuando se empezaron a expandir no sé qué pasó entre ellos, pero Dado me dijo: ten cuidado con Luis. Y Luis se reunió conmigo para decirme que dejara de hablar con Dado. Yo seguí trabajando igual", cuenta. "Pero el año pasado dejaron de pagarme en septiembre, octubre... Empecé a reclamar y Luis no me cogía el teléfono. Creo que cambiaron de proveedor. Me deben 68.000 euros. He contratado a una empresa para que reclame".

La trabajadora afectada era encargada en el local de Fuenlabrada. Cuenta que la mano derecha de Xia, una mujer venezolana, le hizo pasarlo tan mal que se dio de baja por depresión. "Tanto ella como mis compañeras me hacían el vacío. El ambiente es el peor en el que he estado nunca. Decían que todo era por mi culpa", cuenta. "Me di de baja en mayo de 2023 y dejaron de pagarme. Llamaba a Luis y no me lo cogía. Llegaron a bloquearme las llamadas". Como no cobraba, tuvo que dejar su piso de alquiler; con ayuda de una abogada puso una denuncia (revisada por este periódico) en la Inspección de Trabajo. Tres meses después empezó a cobrar a través de la mutua.

A nivel laboral, consta otra sentencia que condena a Toro Alistar por despido improcedente en Salamanca. La resolución, revisada por este diario, considera probado que aunque el contrato fuera de veinte horas semanales, la jornada real era "muy superior" incluso a las "cuarenta horas semanales".

"Dejó de pagar, pero seguimos abriendo locales"

Dado Lima cuenta que dejó de percibir los royalties en marzo de 2023. "El último mes que pagó fue febrero. Y fue la época de su mayor expansión. Teníamos contratos firmados y una agenda de tres aperturas al mes", cuenta el chef. "Como nosotros queríamos cumplir con nuestra parte y la estrategia de Toro Burger era crecer, seguimos abriendo locales con él. Eso generó gasto para la franquiciadora, pero cumplimos pensando que ya demandaríamos más adelante".

Durante 2023 se abren la mayoría de locales Toro. Al mismo tiempo, entre octubre y diciembre Luis Xia registra un montón de nuevas sociedades: todas relacionadas con la hostelería, en distintas provincias y aún sin actividad. Galio Wolf SL en Badajoz, Kasadin House SL en Cádiz, Miss Fortune SL en Málaga, Kled Infinity SL en Asturias, Teemo Cool SL en Sevilla, Lisandra Kas SL en León... "Pero todas las franquicias están en Toro Alistar o en Toro Alistar Canarias. Son las dos únicas empresas con las que tenemos un contrato", afirma Lima.

El Toro Burger de Fuenlabrada, cerrado / Cedida

Toro Alistar sí es una empresa activa: registró 2,8 millones de euros en ventas en 2022, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a través de la plataforma Insight View, y 404.000 euros de beneficio. Además de esta, Xia aparece como administrador en otras empresas de hostelería activas, como la coctelería Shambala Lounge en el centro de Madrid.

Lima ha puesto dos demandas contra Luis Xia, una por cada sociedad. Le acusa de no pagar y de suplantar una marca que no le pertenece. El primer juicio será en marzo en Canarias, confirma su abogada; para el segundo no hay fecha.

Durante la elaboración de este artículo, este periódico supo que el Toro Burger de Fuenlabrada había cerrado. Las ventanas del local están cubiertas con papel marrón. Xia, que al teléfono no quiere ni oír hablar del Lamborghini, confirma este cierre, se embala y suelta una bomba. "Voy a cerrar todos los locales por la guerra que hay. Ya hemos cerrado cuatro o cinco. Voy a cambiar de oficio", zanja. "La culpa es de Dado. Ha denunciado que somos falsos y ahora los clientes ven que somos como dos niños tontos. Se ha jodido todo por estas noticias".