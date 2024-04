Atacan con un spray de pimienta al candidato del PNV en las vascas a la salida de un mitin

Una persona ha atacado con spray de pimienta al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, al que han llevado al hospital de Cruces para limpiarle los ojos. Ha ocurrido al finalizar el mitin que había ofrecido en la localidad vizcaína de Barakaldo, y cuando se dirigía a la sede de ETB, la televisión pública vasca, para participar en el debate electoral con el resto de aspirantes de la Lehendakaritza previsto a las 22 horas.

Así lo anunció al inicio de su intervención en el mitin el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar. Cuando el candidato a lehendakari "salía para prepararse para el debate de ETB, una persona se le ha acercado y le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevarle a Cruces a limpiarle los ojos", explicó. Su estado no parecía revestir gravedad y un hombre fue detenido por la Ertzaintza.

"No sabemos a qué responde, pero de todas maneras, creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos, nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no, ese no es nuestro camino", aseveró.

Durante su intervención en el mitin, junto con Íñigo Urkullu y el propio Ortuzar, Pradales, alertó de los "radicales cambios a ciegas" que se pueden producir a partir del 21 de abril en Euskadi y advirtió de que puede que "no haya vuelta atrás". Además, ha defendido las medidas de protección social de Euskadi, las "más avanzadas del Estado", pero aseguró que los jeltzales no aceptarán "que haya una sola persona que se aproveche".