Aitor Esteban: "El PNV no tiene vocación de estar en los ministerios"

Profesor de Derecho Constitucional y de Historia Indígena del Norte y Mesoamérica en la universidad de Deusto, tiene en su despacho la foto de Nube Roja, el único indio que ganó una guerra a los Estados Unidos, aunque cuando vio pelearse a Caballo Loco o a Toro Sentado se dio cuenta de que "aquello no iba a funcionar", de que "habría otras maneras". Su partido, el PNV, las busca, dice.

Los periodistas parlamentarios le han dado, por segunda vez, el Premio Emilio Castelar al mejor orador del Congreso. ¿Es un pico de oro?

No creo. Lo que pasa es que soy muy directo diciendo las cosas, y se me ocurren algunas comparaciones que ayudan a que la gente preste atención. Si te dan ese premio se supone que estás comunicando bien. Y me parece que es una obligación como parlamentario.

¿No deberían darle también el Gustavo Adolfo Bécquer por sus sentidos versos sobre el tractor? Tiene usted el tractor más famoso del Parlamento.

Je, je. No. Creo que mis ripios no llegan al nivel de excelsa poesía, precisamente. El tractor más famoso del Parlamento, ya lo creo. Incluso en algunas circunstancias me han dicho: su cara me suena. ¿Portavoz en el Congreso? No, no… Ya sé: es el del tractor.

Y pensar que, de haber apoyado la investidura de Feijóo, ahora podría ser ministro de algo, como este le ofreció.

Uy, si solo hubiera sido eso. La insistencia fue feroz. Pero el PNV no tiene vocación de estar en los ministerios. Sí intenta que las cosas funcionen en Euskadi, en Madrid y en Sebastopol. Estamos para eso, no para jorobar.

Usted, que es experto en indios: ¿cuál es la tribu más revoltosa del Congreso?

No lo sé, porque se anuncian fogatas, humo y señales de guerra en el horizonte. Podemos apunta maneras. A Vox le gustaría coger al PP el tomahawk [hacha de guerra], pero ya se ha visto hasta dónde puede tirarlo. Y luego veremos la situación catalana, sobre todo Junts.

¿Y quiénes cazan más búfalos?

El que ha cazado un búfalo para mantenerse en el Gobierno es Sánchez. Nosotros hemos conseguido unos cuantos alces en los últimos decretos-ley que se han aprobado. Cosas que habíamos hablado en el pacto de investidura con el presidente.

¿Hacia qué lado del hemiciclo tiene que mirar para ver a Caballo Loco?

Ja, ja, ja. No quisiera poner nombre y apellido. Caballo Loco era un tipo intransigente, y yo creo que hay demasiada adrenalina en estos momentos. Ya sabemos que Feijóo no va a fumar la pipa de la paz, y que no va a dar un respiro al Gobierno. Y tendrá el aliento de Vox. Pero hay que ver si las tribus más pequeñas están dispuestas a apoyar al Gran Jefe Blanco, que no lo tengo claro.

¿El Gran Jefe Blanco y Feijóo acabarán arrancándose la cabellera?

En la tribuna, sí. Pero en estas cosas, al final los jefes son los que mejor parados salen. La tropa y marinería es la que más sufre.

¿La amnistía de Sánchez es para fumar la pipa de la paz o para seguir cabalgando en la pradera?

Pues para ambas cosas. La pipa de la paz es necesaria, porque no podemos tener a gente respaldada por muchos votos fuera de la escena política. Pero él mismo ha confesado que, si esa paz no se hubiera propiciado, al final se hubiera tenido que hacer. Quizás se ha agrandado el momento porque necesitaba seguir cabalgando, claro. Vaya usted a saber cuándo decide dejar el caballo. Porque ahora va a haber muchas postas en el camino. Por ejemplo, las elecciones europeas.

¿No cree que el presidente parece el Gran Jefe Pluma Cambiante? Sigue demasiado, como los Sioux, el camino que le marca algún búfalo.

Digamos que tiene un buen olfato para saber por dónde viene el viento. Y sin búfalo no se puede comer.

En las próximas elecciones autonómicas, ¿el PNV se pondrá las pinturas de guerra?

No. El PNV explicará a su gente que sabe dónde están los grandes rebaños de búfalo y hacia dónde hay que caminar para ser una nación próspera.

¿Bildu no se hará con el penacho de plumas?

Bildu quiere hacerse con el penacho, pero hasta ahora nunca ha superado los votos del PNV. Nosotros ya hemos demostrado con una serie de jefes, de lehendakaris, que sabemos guiar a este pueblo. Y vamos a convencerle de que somos la opción más sensata y segura.

Los comancheros, cuenta, daban armas y licor a los indios para provocar guerra entre las tribus y con el Gobierno federal. ¿Ve alguna comanchera en Madrid?

Ja, ja, ja. Hombre, sin duda. Pero creo que más que comanchera aspira a ser jefe de la tribu. Quiere correr mucho antes de tiempo, y yo ya he visto aquí llegar e irse a gente que ha corrido mucho: Rosa Díez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Olona… Ella, que seguro que admira mucho a la Guardia Civil, que se aplique el lema: vista larga y paso corto.

¿Usted quién es, Pluma Blanca?

No. Yo soy tunweya, explorador, en Sioux. A mí mi tribu me manda a ver cómo está la cosa, y si tengo que lanzar algunas flechas o sacar el tomahawk. Si no es necesario, paso inadvertido, informo y ejecuto.

¿Con qué parlamentarios bailaría el PNV alrededor de la hoguera?

Si hay de beber y de comer, que venga todo el que quiera. Pero que vengan con buena cara y sin pinturas de guerra. Por encima de todo están las personas. Si nos despistamos con eso, no estamos haciendo política.

¿Qué le pide al Gran Manitú?

Que haya menos tensión, porque eso nos ayudará. Y si no es Manitú, será la Virgen de Begoña la que nos ayude a cumplir objetivos. Y ya, si el Athletic puede ganar la Liga, pues todo perfecto. Ganar las elecciones lo doy por hecho. Pero eso no depende de Manitú. Las tiene que ganar uno mismo.