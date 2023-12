¿Por qué Feijóo se reúne con Sánchez este viernes pese a que los barones le pedían que esperara a enero?

Durante 10 días, el PP, con su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza, se empeñó en exigir a Pedro Sánchez un "orden del día por escrito" antes de cerrar la fecha de su cara a cara. El dirigente conservador guarda un mal recuerdo de la mañana de su primer encuentro con él en la Moncloa, en abril de 2022, cuando se enteró por la prensa de los "11 pactos de Estado" que el político socialista le iba a plantear. Feijóo se desayunó la noticia en un periódico y le pareció una falta de respeto.

En esta semana larga los populares han criticado desde las "formas" en las que se le ha invitado a la reunión (llamada entre gabinetes) hasta la supuesta falta de contenido (aunque Sánchez ya había dicho que quería hablar del poder judicial, la financiación y la reforma del artículo 49 de la Constitución) y se han ido añadiendo noticias que distanciaban todavía más a los dos dirigentes. Las tres más destacadas fueron: el inicio de la tramitación de la ley de amnistía, el anuncio del PSOE de que apoyaría a EH Bildu para recuperar la alcaldía de Pamplona y la confirmación de que Sánchez hará "varias reuniones" con Carles Puigdemont.

En su "así, no" de Feijóo a Sánchez, el líder del PP contó con el apoyo de los barones, algunos de los cuales le había mostrado su apoyo a dejarla para enero. Sin embargo, el líder del PP cambió de opinión el miércoles y dijo que estaba dispuesto a hacerla el viernes si añadían algunos temas a los tres propuestos por Sánchez, algo a lo que el Gobierno nunca se había cerrado.

La presión mediática

La manera en los barones han afrontado este asunto respecto a Feijóo, sin alzar la voz y con mensajes sin micrófonos, dice mucho de esta nueva etapa del PP: nadie quiere molestar a nadie, ni Génova a los territorios ni los territorios a Génova. Al menos, por ahora.

El peso de la hemeroteca

De hecho, el martes por la tarde empezó a correr por las redes sociales un vídeo, en el año 2020, en el que, comentando un desplante del ‘president’ de Catalunya Quim Torra a Sánchez, decía que él iría siempre a cualquier invitación de Sánchez salvo que estuviera en la “unidad de cuidados intensivos”. “El señor Sánchez es mi presidente del Gobierno, yo no estoy de acuerdo con él ni con lo que hace ni con sus coaliciones pero, si el presidente Sánchez me llama para acudir a Moncloa, yo desde luego estaré en la Moncloa a la hora a la que me cite porque es mi obligación”, dijo en una entrevista en el Canal 24 Horas, de RTVE.

Pamplona y el Gordo de la Lotería

El lunes 11 de diciembre, cuando el jefe de gabinete de Sánchez (Óscar López) llamó a la jefa de gabinete de Feijóo (Marta Varela) le ofreció tres fechas para la cita de sus jefes: 18, 22 o 29. Para los populares, el más "fácil" de esos tres días, según argumentaba un vicesecretario este miércoles, es el 22. El 18 suponía "ir corriendo" a ver a Sánchez y el 29 "era inviable" porque sería al día siguiente de la moción de Pamplona. "El 22 estaba bien porque, además, coincide con el Gordo de la Lotería y es imposible que sea la foto del día", se jactaba.

Los conservadores también estaban contentos de su estrategia porque consideran que "han marcado el paso" al Gobierno al determinar que la cita sea en el Congreso, un territorio "neutral". Quedan lejos aquellos días en los que Pablo Casado, el antecesor de Feijóo, reclamaba comparecer en la sala de prensa grande de la Moncloa y no en la pequeña tras ver a Sánchez.

Nuevo año y las gallegas

Algunos presidentes autonómicos y varios diputados y senadores señalaban este miércoles (después de saberse que habría cara a cara) que es mejor separar esa fotografía de los dos de las elecciones gallegas. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, está a punto de aprobar los presupuestos autonómicos y en el partido esperan que, poco después, llame a las urnas para principios de marzo. En Génova aseguraban estos días atrás que la clave gallega no afectaba a la cita Sánchez-Feijóo, aunque para algunos no ha sido así.