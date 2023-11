Ayuso, tras el pacto PSOE-Junts: "Es el mayor atentado contra el Estado de derecho. Habrá referéndum"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / ALBERTO ORTEGA.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció este jueves para cargar duramente contra el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez: "Nos temíamos el anuncio de una ley de amnistía y nos hemos encontrado algo peor. No es un acuerdo, sino un cheque en blanco. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma", zanjó, reprochando que a su juicio "todas las instituciones quedan desacreditadas. "La policía, los jueces, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE... España entera se debate entre el estupor y la indignación", continuó.

Ayuso calificó como "el mayor atentado contra el Estado de derecho" que se ha perpetrado hasta el momento porque, aseguró, " se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal, al margen de la Constitución, del Parlamento y del poder judicial". Culpó a los socialistas de "dar por bueno el golpe de Estado" de 2017, "a los policías heridos y la malversación de caudales públicos". La presidenta de la Comunidad cree que todos esos acontecimientos aparecen recogidos en el papel de cuatro folios como "una gran movilización en favor de la independencia".

Además, la dirigente madrileña aseguró que el PSOE "está dispuesto a reconocer Cataluña como nacion", a pesar de que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, negó ese extremo en su comparecencia en Bruselas; reconociendo, eso sí, que había sido uno de los puntos más difíciles de la negociación por el empeño de los independentistas.

Ayuso también afirmó que "habrá referéndum de autodeterminación", aunque el texto lo que dice es que ese aspecto se negociará a lo largo de la legislatura. "El PSOE legitima las mentiras de la violencia policial y campaña exterior de los independentistas. Se callan lo que ocurrió con los CDR, con Tsunami, la malversación. El PSOE acepta esta transformación total de la visión de España. Me pregunto qué piensan los dirigentes del PSOE y sus votantes.

Sobre el resto de cuestiones en el acuerdo, la madrileña criticó especialmente la "cesión total de tributos", algo que calificó de "surrealista", igual que ver a los socialistas "aceptando el concepto de 'lowfare', que implica criminalizar a los jueces y enfrentarlos a la política". Se reafirmó en que el texto "reconoce de facto la plurinacionalidad de España" y, con ello, zanjó: "Se vende una nación con siglos de historia".

La presidenta regional pidió a PSOE "reaccionar antes de que no haya vuelta atrás" y fió al funcionamiento institucional la manera de combatir el pacto: "¿Con qué contamos? Con los españoles de bien, que son la mayoría; la Constitución, la Corona, las dos cámaras del poder legislativo y los entes locales", afirmó. "Esta nación no se dejará doblegar por un pacto entre un politico fuera de control y unas minorías rabiosas".

"Una dictadura por la puerta de atrás"

La mañana ya empezó con unas declaraciones muy duras de Ayuso, que aseguró en una entrevista en 'Antena 3' que el PSOE "nos ha colado una dictadura por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella". Tras asistir a la misa que la capital celebra este 9 de noviembre en homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena, en la plaza junto a la catedral, la dirigente madrileña se volvió a la Puerta del Sol para dar toda la solemnidad a su declaración institucional. Otros presidentes autonómicos como el andaluz Juan Manuel Moreno o el aragonés Jorge Azcón hablaron a los medios de comunicación desde sus respectivos territorios, pero sin hacer una declaración de este tipo. Feijóo la tiene prevista para las 14:45 de la tarde.