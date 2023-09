Yolanda Díaz pide vetar a Arabia Saudí en el Consejo de Administración de Telefónica

Yolanda Díaz en la reunión de Sumar en el Congreso. / EFE

Yolanda Díaz reclama restringir toda influencia en Telefónica por parte del grupo saudí STC, que ha solicitado su entrada con el 9,9% del capital. La líder de Sumar ha "exigido" que se cumplan ciertas condiciones en esta operación, entre ellas el veto a esta compañía extranjera en el Consejo de Administración y negándole el voto en la toma de decisiones, limitando así su presencia al ámbito de la inversión meramente económica.

En su intervención inicial ante el grupo parlamentario, la dirigente ha considerado que la empresa de telecomunicaciones española es "estratégica" y "clave en materia de defensa en España", al tiempo en que ha pedido una serie de garantías para "la entrada de cualquier inversor extranjero" en el capital de empresas estratégicas.

Así, ha planteado que "no puede formar parte de sus consejos de administación", y "no puede no puede ejercer derechos de voto", limitando la entrada del grupo saudí al ámbito meramente económico, como "una inversion que persiga obtener una rentabilidad financiera".

Noticias relacionadas

El cambio es sensible en el discurso de Yolanda Díaz respecto a estos últimos días. En un primer momento planteó que no debían permitirse adquisiciones de más del 5% del capital en empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros. Se mostraba así partidaria de que el Gobierno impidiera que la operación se hiciera efectiva.

Díaz hizo explícito su rechazo y llegó a asegurar que "no se puede consentir" la operación del grupo saudí, advirtiendo que había trasladado su malestar al propio Pedro Sánchez. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, respondió después a Díaz desdeñando su petición y asegurando que se reforzarían ""todos los mecanismos proteger los intereses estratégicos nacionales". Días después de este cruce de declaraciones, Díaz modula su discurso, abandona la petición al Gobierno para que impida la entada de STC en Telefónica, y en lugar de proponer el rechazo fontal, propone ahora condiciones para garantizar la "autonomía".